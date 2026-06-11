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SAÚDE Lavanda: saiba onde você deve colocar esta planta aromática para afastar as energias negativas Muitas pessoas utilizam essa antiga técnica chinesa para decorar suas casas e realizar uma limpeza energética

A lavanda não é conhecida apenas por sua fragrância e simbolismo, mas também está associada à tranquilidade, harmonia e à limpeza energética dos espaços, de acordo com a antiga técnica do Feng Shui.

Além disso, essa planta possui propriedades que a tornam altamente recomendada para equilibrar o ambiente, bem como para neutralizar energias negativas, razão pela qual essa filosofia oriental recomenda locais estratégicos para sua instalação.

Embora seja verdade que os princípios do Feng Shui não façam parte da ciência moderna, muitas pessoas o utilizam como guia para decorar suas casas e eliminar energias negativas.

Qual o lugar ideal para colocar essa planta aromática?

Uma das perguntas mais frequentes entre as pessoas que adquirem esse tipo de planta é qual o lugar ideal para colocá-la a fim de aproveitar todos os seus benefícios.

Portanto, recomenda-se que essa técnica ancestral seja colocada perto da entrada principal da casa, já que esse ponto é fundamental, pois é por onde entra a energia do lar.

Portanto, colocar lavanda nessa área não só incentiva a entrada de vibrações positivas, como também cria uma sensação de proteção para todos que entram na casa.





Da mesma forma, o Feng Shui também recomenda os seguintes locais:

Perto de janelas onde haja boa iluminação natural.

Em varandas e terraços.

Nesses espaços destinados ao descanso e ao relaxamento.

Um ponto fundamental que esta técnica enfatiza é que a planta deve estar sempre em locais claros e organizados, para que possa se desenvolver adequadamente e contribuir para um ambiente mais agradável e tranquilo.

Outro espaço adequado é o quarto, já que ali a lavanda pode transmitir a calma emocional e o descanso de que a pessoa precisa, sendo também uma opção recomendada colocá-la em mesas de cabeceira perto da janela.

Por outro lado, esta planta aromática também possui um forte componente simbólico no Feng Shui, como:

Harmonia familiar.

Tranquilidade emocional.

Proteção energética.

Purificando o ambiente.

O equilíbrio entre as diferentes áreas da casa.

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