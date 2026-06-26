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Conflito

Lavrov cobra 'clareza' sobre papel dos EUA em negociações para encerrar guerra na Ucrânia

Chanceler também apontou uma contradição nas declarações de Marco Rubio

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O chancele russo, Sergei LavrovO chancele russo, Sergei Lavrov - Foto: Timothy A. Clary/AFP

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta sexta-feira, 26, que é necessário haver "clareza" sobre o papel dos Estados Unidos nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Em resposta a declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, o chanceler russo sustentou que Moscou aceitou propostas apresentadas por Washington durante a reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, realizada no Alasca.

Rubio havia afirmado na quinta-feira que, no encontro realizado em agosto de 2025, foram discutidas apenas propostas, e não houve qualquer acordo entre as partes. Lavrov contestou essa versão, dizendo que o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, apresentou previamente as propostas americanas em Moscou e que Putin confirmou, ponto a ponto, durante a reunião em Anchorage, que se tratava das mesmas ideias.

"Se uma das partes colocou sobre a mesa propostas para uma solução e a outra expressou concordância com essas propostas, dizer que não houve entendimento não parece muito elegante", afirmou Lavrov.

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O chanceler também apontou uma contradição nas declarações de Rubio. Lavrov pontuou que o secretário de Estado afirmou recentemente que os EUA estão dispostos a desempenhar um papel construtivo e ajudar a reunir as partes para pôr fim ao conflito, mas, em depoimento anterior ao Congresso, disse que Washington não poderia atuar como mediador por apoiar a Ucrânia

"Quando agora ouvimos que os Estados Unidos querem desempenhar um papel construtivo e reunir as partes, isso já soa como uma pretensão de atuar como mediador", disse Lavrov. "É preciso esclarecer toda essa situação. Mas o fato permanece: no Alasca foram discutidas propostas dos Estados Unidos que foram aceitas pelo lado russo", concluiu.

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