guerra

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis por prolongar conflito

Chefe da diplomacia russa "destacou o caráter inaceitável dos planos promovidos por Kiev"

O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey LavrovO Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, disse nesta quarta-feira (24) ao seu homólogo americano, Marco Rubio, que Kiev e os países europeus são responsáveis por prolongar o conflito na Ucrânia, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Em uma reunião com Rubio à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, Lavrov "destacou o caráter inaceitável dos planos promovidos por Kiev e por algumas capitais europeias destinados a prolongar o conflito", disse.

