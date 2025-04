A- A+

Guerra Lavrov diz que Rússia vê avanços em negociações com EUA e 'saúda diálogo' americano com Irã Lavrov reforçou que a Rússia está "pronta para buscar um acordo" e destacou que os contatos diplomáticos seguem em andamento

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que Moscou vê progresso nas negociações com os Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. Em entrevista à CBS News neste domingo, 27, Lavrov elogiou a atuação do presidente Donald Trump, afirmando que ele "reconheceu a necessidade de abordar as causas profundas" do conflito e está promovendo um diálogo baseado no "equilíbrio de interesses".

Lavrov reforçou que a Rússia está "pronta para buscar um acordo" e destacou que os contatos diplomáticos seguem em andamento. Ele, no entanto, evitou revelar detalhes: "Negociações sérias não se fazem pelo microfone", afirmou, acrescentando que qualquer anúncio só será feito ao final do processo.

Sobre a questão iraniana, Lavrov declarou que Moscou "saúda o diálogo" entre os EUA e o Irã e "está pronta para ajudar" se ambas as partes julgarem conveniente. "Eles sabem que podem contar com a nossa colaboração", afirmou. O ministro evitou comentar se a Rússia estaria disposta a armazenar novamente material nuclear iraniano, mas ressaltou que Moscou vê com bons olhos a retomada da comunicação entre Washington e Teerã.

Questionado sobre a ameaça de Trump de impor tarifas adicionais ao petróleo russo caso não haja acordo, Lavrov minimizou a pressão. "Estamos concentrados nas negociações reais. Não baseamos nossa diplomacia em slogans ou ameaças públicas", afirmou.

Lavrov também criticou a cultura política americana, dizendo que "nos Estados Unidos, cria-se tensão em torno das expectativas", o que, segundo ele, dificulta o avanço de negociações diplomáticas. "Concentramos nossos esforços nos fatos, não em cenários de fracasso ou vitória", disse.

