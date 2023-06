A- A+

grupo Wagner Lavrov: grupo Wagner seguirá operando no Mali e na República Centro-Africana Os membros do grupo Wagner "estão trabalhando como instrutores. Este trabalho, claro, vai continuar", disse Lavrov

O grupo paramilitar russo Wagner manterá suas operações no Mali e na República Centro-Africana, apesar da rebelião abortada de seu fundador na Rússia durante o fim de semana, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, nesta segunda-feira (26).

Os membros do grupo Wagner nestes países "estão trabalhando como instrutores. Este trabalho, claro, vai continuar", disse Lavrov em uma entrevista ao canal RT.

O ministro considerou que a Europa e a França "abandonariam a RCA e o Mali", países que circularam à Rússia e ao grupo Wagner para ter instrutores militares e "garantir a segurança de seus políticos".

Para os ocidentais, a milícia Wagner é um instrumento de influência russa que tem o objetivo de promover os interesses de Moscou e competir com os europeus. O grupo armado é acusado de cometer abusos ou saquear recursos naturais em seus locais de operação.

O chefe da diplomacia de Moscou também declarou que a rebelião liderada pelo fundador do grupo Wagner, Yvegueni Prigozhin, não afetará as relações da Rússia com "aliados e amigos".

"O presidente (Vladimir) Putin recebeu muitas ligações de apoio", disse. Os países que não são amigos da Rússia, "francamente não me importam", disse o diplomata. "As relações com o Ocidente estão destruídas, então um episódio a mais ou a menos...".

Veja também

Rio de Janeiro Fumaça de incêndio em aterro sanitário se espalha em Teresópolis e provoca transtornos