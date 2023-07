A- A+

guerra na ucrânia Lavrov: guerra da Ucrânia não acabará até que o Ocidente desista de tentar derrotar a Rússia Ministro russo participará na sexta-feira (14) de uma reunião de cúpula de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste da Ásia (ASEAN)

A guerra na Ucrânia não vai acabar até que o Ocidente pare de tentar derrotar Moscou, afirmou o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em uma entrevista à imprensa da Indonésia.

O conflito "continuará até que o Ocidente abandone seus planos de manter o domínio e sua obsessão de infligir uma derrota estratégica à Rússia por meio de sua marionete, Kiev", disse Lavrov em entrevista ao jornal Kompas.

"Não houve sinal de mudança na postura deles e estamos vendo como os Estados Unidos e suas cúmplices continuaram fornecendo à Ucrânia e empregando (o presidente Volodimir Zelensky) a continuar lutando", acrescentou.

Lavrov participará na sexta-feira em uma reunião de cúpula de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste da Ásia (ASEAN), que também contará com a presença do secretário de Estado americano, Antony Blinken.

