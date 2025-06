A- A+

Nos vemos entre as estrelas Laysa Peixoto será primeira mulher brasileira a ir ao espaço: "Nos vemos entre as estrelas" Brasileira de Minas Gerais representará o Brasil em uma nova era da exploração espacial; voo inaugural está previsto para 2029

A mineira Laysa Peixoto, de 22 anos, será a primeira mulher brasileira a ir ao espaço. Natural de Contagem, na Grande BH, a jovem foi selecionada como astronauta de carreira e fará parte do primeiro voo da Titans Space, uma empresa privada do mercado aeroespacial.

O voo está previsto para 2029 e será comandado pelo astronauta veterano da Nasa, Bill McArthur. Laysa Peixoto irá representar do Brasil na nova era da exploração espacial.

Em publicação no Instagram, na quinta-feira (5), a mineira anunciou a seleção e celebrou a conquista.

"É uma enorme alegria representar o Brasil como astronauta em uma era tão decisiva da exploração espacial, que mudará para sempre a história da humanidade. É uma honra levar a bandeira do Brasil comigo como a primeira mulher brasileira a cruzar essa fronteira", postou.

Depois da seleção, Laysa segue em treinamento para a carreira. Além de formação como piloto, a jovem irá atuar em voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas, e para futuras missões tripuladas à Lua e para Marte.

"Ainda não caiu completamente a ficha, mas sinto uma gratidão imensa por toda a trajetória percorrida até aqui e por todos que fizeram e fazem parte dela. Quem me conhece há mais tempo (...) sabe que esse era o sonho mais impossível que eu poderia ter. E que bom que eu decidi sonhar. Agora, levo todos vocês comigo, com a esperança de mostrar que, como disse Fernando Pessoa: 'Tudo vale a pena quando a alma não é pequena'", completou.

Laysa Peixoto descobriu asteroide com 18 anos

O espaço sempre chamou atenção de Laysa Peixoto Sena Lage. Com apenas 18 anos, ela, que sempre estudou em escola pública, descobriu um asteroide para a Nasa.

O corpo celeste foi batizado de LPS 003 — as letras que formam as iniciais do seu nome. A descoberta foi feita do computador de casa.

LPS 003: asteroide descoberto por Laysa Peixoto | Foto: Arquivo Pessoal

"Eu via as imagens pelo telescópio e analisava pixel por pixel da imagem, percebia algumas características e valores. Aí fui enviando relatório para eles. Depois de um tempo, eles comprovaram que era um asteroide mesmo. Ganhei até certificado", contou Laysa ao g1 Minas Gerais, em entrevista de 2021.

Laysa ainda revelou que se interessou pelo tema depois de uma ver uma campanha no site da Nasa de "caça asteroides", realizada em parceria com a The International Astronomical Search Collaboration.

Na época, ela cursava a faculdade de Física na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A jovem foi medalhista de prata na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em 2020, e chegou à final da Competição Internacional de Astronomia e Astrofísica, sendo contemplada com medalha de bronze.

Em 2022, Laysa Peixoto concluiu um curso de astronauta que fez em Alabama, nos Estados Unidos.

Ela também foi a primeira mulher brasileira a conduzir um experimento científico em gravidade zero na Nasa.

Entre os projetos de Laysa estão o AquaMoon, voltado à extração e transformação de água da subsuperfície da Lua, e o MADSS, sonda planejada para ser enviada a Saturno em 2029.

Brasileiros no espaço

Até hoje, apenas dois brasileiros estiveram no espaço. Marcos Pontes, conhecido como o "primeiro astronauta brasileiro", viveu a experiência em 2006.

Em 2022, Victor Hespanha se tornou o segundo. Ele participou uma viagem suborbital da Blue Origin.

