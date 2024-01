Lázaro Ramos: entenda os sintomas da estafa, condição que fez ator ser levado ao hospital

A- A+

Na última sexta-feira, o ator Lázaro Ramos passou mal dentro de sua casa, em Salvador e precisou ser levado às pressas pela esposa e atriz Taís Araujo para o hospital Mater Dei, local onde ainda se encontra. Segundo um comunicado emitido pela assessoria de imprensa do artista, ele terá alta neste domingo (21).

Após realizar os devidos exames, a equipe médica concluiu que o artista estava com estafa, estágio avançado de cansaço emocional, que repercute no corpo físico. O cérebro sofre uma sobrecarga e passa a operar de modo disfuncional. Segundo especialistas, o pensamento e o corpo ficam mais lentos, em alguns casos há perda de apetite, dificuldade de realizar tarefas simples do cotidiano e até mesmo o desmaio.

Sintomas de estafa mental:

Desânimo sem motivo aparente;

Procrastinação;

Angústia;

Sentimento de inadequação;

Dores de cabeça e no corpo;

Falta de motivação para fazer o que gosta;

Falhas de memória;

Dificuldade de concentração;

Diminuição da produtividade;

Insônia;

Gastrite e má digestão;

Tonturas;

Tremores.

