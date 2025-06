A- A+

BRASIL LCI, LCA, debêntures incentivadas: veja títulos que perderão isenção do Imposto de Renda Alíquota passará a ser de 5% a partir do ano que vem; todo o estoque segue isento

O governo vai editar uma medida provisória (MP) para tributar em 5% de Imposto de Renda uma série de aplicações financeiras que hoje são isentas de tributos.

A MP será uma forma de compensar, em partes, o recuo no decreto que subiu o IOF. O texto foi negociado neste domingo entre a equipe econômica e o Congresso Nacional.

A isenção irá afetar apenas títulos emitidos a partir de 2026, se a MP for aprovada nesses termos. Dessa forma, todo o estoque atual segue isento.

A justificativa do governo é que há hoje uma série de títulos isentos, que na visão do governo distorcem mercado. Dessa forma, juros de outras aplicações sobem para para compensar os isentos.

Serão atingidos:

Letras Hipotecárias, Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI e Letras de Crédito Imobiliário – LCI;

Certificado de Depósito Agropecuário - CDA, Warrant Agropecuário - WA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, Letra de Crédito do Agronegócio - LCA e Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA;

Cédula de Produto Rural – CPR;

Fundos de Investimento Imobiliário - FII e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais

FIAGRO admitidos à negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado (exceto ganhos líquidos obtidos na negociação);

Letras Imobiliárias Garantidas – LIG;

Letras de Crédito do Desenvolvimento – LCD; e

Títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de infraestrutura (Lei nº 12.431, de 2011)

