CULINÁRIA Le Cordon Bleu celebra 130 anos com festa no Cristo Redentor Atualmente, Le Cordon Bleu possui 35 institutos em mais de 20 países, inspirando e educando mais de 20.000 estudantes anualmente

Cartão de visitas do Brasil, o Cristo Redentor foi palco da festa carioca dos 130 anos da Le Cordon Bleu, escola francesa de gastronomia que chegou ao Rio em 2018. Alienor Cointreau, executiva da Le Cordon Bleu na Europa e filha do monsieur Andre J. Cointreau, presidente do Instituto, esteve no evento e disse que a missão da escola é “educar os líderes do futuro na área culinária e de hospitalidade”.

Atualmente, Le Cordon Bleu possui 35 institutos em mais de 20 países, inspirando e educando mais de 20.000 estudantes anualmente.

“Desde o início, a Le Cordon Bleu tem sido um lugar de convergência cultural, transformando sonhos em carreiras”, disse Alienor.

O Instituto Le Cordon Bleu foi fundado em 1895 por Marthe Distel, uma jornalista e editora da revista de gastronomia “La Cuisinière Cordon Bleu”.

“Celebramos não apenas o passado, mas também o futuro, com compromisso com a inovação e a comunidade. Continuaremos a evoluir, lançando novos programas e parcerias. Esta celebração é para todos que acreditam no poder da gastronomia para conectar e inspirar.", afirmou.

Entre elogios ao Rio (“uma cidade de beleza, energia e resiliência”) e um bolo gigante cortado em frente ao monumento do Cristo, cerca de cem pessoas degustaram um jantar oferecido pelos chefs e assistentes da escola, ao sabor de suco. Nada de vinhos no Cristo.

