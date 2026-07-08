Le Pen lança campanha presidencial apesar da condenação
Dirigente, de 57 anos, prepara-se para disputar pela quarta vez a Presidência nas eleições do próximo ano, que seu partido anti-imigração considera sua melhor oportunidade até agora para chegar ao poder
A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, iniciou sua campanha eleitoral nesta quarta-feira (8), um dia após anunciar sua candidatura às presidenciais, apesar de uma condenação por desvio de recursos.
Cercada por apoiadores e jornalistas na comuna de La Flèche, oeste da França, conquistada por seu partido, o Reagrupamento Nacional (RN), nas eleições municipais, Le Pen minimizou as críticas à sua candidatura.
Condenada novamente em segunda instância na terça-feira pelo caso dos empregos fictícios no Parlamento europeu, ela foi autorizada a concorrer às eleições, embora tenha anunciado que recorrerá da decisão ao Tribunal de Cassação da França, o que lhe permite evitar o uso de uma tornozeleira eletrônica durante a campanha.
"O tribunal restabeleceu minha elegibilidade. Sou inocente e apresentei um recurso ao Tribunal de Cassação para provar minha inocência", declarou. "É preciso correr riscos para vencer", acrescentou.
A dirigente, de 57 anos, prepara-se para disputar pela quarta vez a Presidência nas eleições do próximo ano, que seu partido anti-imigração considera sua melhor oportunidade até agora para chegar ao poder.
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Le Pen minimizou o risco de o Tribunal de Cassação rejeitar seu recurso antes do pleito e descartou as críticas à sua candidatura, concentrando o debate nas propostas políticas com as quais espera conquistar o Palácio do Eliseu.
"Não vou passar a campanha presidencial oferecendo análises jurídicas", afirmou. "Se meus adversários políticos não tiverem outros argumentos além desses, significa que, no fundo, não têm absolutamente nada a oferecer aos franceses", acrescentou.
O Tribunal de Cassação poderia se pronunciar "no máximo no começo de abril de 2027", informou, nesta quarta-feira, a mais alta instância judicial francesa em um comunicado.
No entanto, o tribunal informou que "este calendário pode variar em função das circunstâncias processuais", enquanto o primeiro turno das eleições presidenciais está previsto para 18 de abril de 2027.