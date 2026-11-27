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FRANÇA Le Pen quer frear vazamentos na imprensa de investigações judiciais na França Imprensa revelou recentemente que a justiça investigava um alto funcionário por vazar informações confidenciais para o Reagrupamento Nacional

A ultradireitista Marine Le Pen, favorita nas pesquisas para a eleição presidencial de 2027 na França, afirmou nesta sexta-feira (27) que, caso vença, obrigará os jornalistas a respeitar o sigilo das investigações, ao ser questionada sobre apurações recentes envolvendo seu partido.

A imprensa revelou recentemente que a justiça investigava um alto funcionário por vazar informações confidenciais para o Reagrupamento Nacional (RN), partido de Le Pen. Também foi noticiado que, durante uma busca na sede do partido, um procurador-adjunto de Paris foi encontrado no local.

A tensão com a imprensa aumentou ainda mais depois que os veículos Mediapart e Le Monde publicaram novos detalhes sobre mensagens antissemitas atribuídas ao seu braço direito e presidente do RN, Jordan Bardella. Ele nega ser o autor das mensagens.

"Os meios de comunicação não poderão mais, com total impunidade, beneficiar-se de revelações provenientes de violações do sigilo das investigações", declarou a candidata de extrema direita durante uma coletiva de imprensa dedicada aos territórios ultramarinos.

Embora tenha assegurado que não questiona o "sigilo das fontes", que permite aos jornalistas não revelar a identidade de seus contatos, ela ressaltou que esse princípio "não autoriza a publicação de elementos que constituam uma violação do sigilo das investigações".

"Todos os seus jornais estão repletos de acobertamentos de violações do sigilo de inquérito. E isso levanta um problema": "Ao fazerem isso, vocês violam a lei", acrescentou Le Pen.

Para a candidata, esses vazamentos teriam como objetivo "manchar" a reputação de pessoas contra as quais, por ora, não pesa "nenhuma acusação séria ou consistente".

Quanto às mensagens antissemitas atribuídas a Bardella, Le Pen reiterou sua confiança em seu pupilo.

O Mediapart e o Le Monde publicaram, na quinta-feira, novos elementos que indicam que o líder do RN é, de fato, o autor de comentários que remontam a 2013, entre eles: "O judeu deve dominar os demais povos, esmagá-los e roubá-los; um sionista é necessariamente judeu, e por essência".

Bardella, que apresentou queixas por difamação e falsificação, acusou o Mediapart de "assediar" o seu círculo próximo e as pessoas com quem ele convivia quando era menor de idade: "Eles usam métodos próximos aos de Stalin".

A cinco meses da eleição do sucessor do presidente de centro-direita, Emmanuel Macron, Le Pen lidera as intenções de voto.

Embora tenha sido condenada por desvio de verbas em um caso envolvendo empregos fictícios no Parlamento Europeu, ela pode se candidatar, uma vez que um tribunal de apelação reduziu, em julho, a sanção de inelegibilidade que pesava sobre ela.

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