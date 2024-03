Leão arranca garganta de leoa durante momento de adaptação em zoológico na Bélgica; entenda

A- A+

Um leão atacou e arrancou a garganta de uma leoa durante uma tentativa de introdução para acasalamento, na última quinta-feira (14). O felino Nestor e a fêmea Maya estavam se acostumando com o cheiro um do outro, no Parque Bellewaerde, em Ypres, na Bélgica, quando o acidente ocorreu.

Os funcionários que trabalhavam no programa de reprodução de espécies ameaçadas de extinção assistiram toda a cena. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o predador de 12 anos tinha recém se mudado do Zoológico de Antuérpia, também na Bélgica, para o local com intuito de acasalar com duas leoas tchecas, as irmãs Maya e Numa.

Os três animais selvagens tiveram a oportunidade de se adaptarem à presença um do outro atrás de uma barreira por alguns dias, e os tratadores do zoológico não viram sinais de agressão entre eles. No entanto, na quinta-feira, quando tentaram fazer a aproximação sem obstáculos, o processo não saiu como o planejado.

De acordo com o zoológico, no primeiro momento, os animais não se importaram com a presença um do outro. Porém, a situação mudou rapidamente quando os leões começaram a mostrar sinais de raiva. Os tratadores ainda tentaram salvar a leoa ferida, mas já era tarde demais.

O porta-voz do zoológico Filip Van Dorpe esclareceu mais detalhes sobre o ocorrido para a mídia local, conforme publicou o Daily Mail.

"Eles começaram a brigar e Nestor mordeu Maya na garganta. Um sinal de socorro que Nestor sabe para retornar ao seu alojamento não poderia mais ajudar" disse ele.

Além disso, Van Dorpe demonstrou decepção com o ocorrido, e declarou que o ataque foi “muito lamentável.”

"Eles continuam sendo animais selvagens, é claro que isso também acontece na natureza. Lamentamos profundamente isso, todos em Bellewaerde estão arrasados. Passamos do orgulho à tristeza em um dia" acrescentou.

Os tratadores do Zoológico de Antuérpia ainda guardam boas lembranças do leão, informou o VRT News. A porta-voz do zoológico, Ilse Segers, disse que a notícia de que Nestor matou sua parceira de acasalamento foi recebida com tristeza.

"Todos reagimos com total descrença. Ele sempre foi gentil com seus filhotes e com sua ex-parceira Tasa. Você teve que deixá-lo sozinho enquanto ele comia. Ele não queria ninguém perto dele então" explicou.

Nestor nasceu no Zoológico de Antuérpia e, segundo funcionários, nunca apresentou sinais de agressão. A mídia local informou que haverá um período de espera antes que Nestor seja apresentado a outras leoas. Apesar disso, permanecerá no Zoológico da Antuérpia.

