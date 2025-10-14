A- A+

CRIME ORGANIZADO "Leão Banguelo", líder do PCC responsável por execuções, é preso no litoral de SP Com o suspeito, foram apreendidos dois aparelhos celulares usados para comunicação com outros membros da facção, que serão analisados pela perícia técnica

Um homem de 49 anos, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista, foi preso nesta segunda-feira, 13, em uma chácara na zona rural da cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo.

O suspeito não teve o nome informado, mas, segundo a Polícia Civil, é conhecido pelo apelido de "Leão Banguelo", disciplina geral do PCC na Baixada e responsável por "execuções e justiçamentos" paralelos na região. A defesa dele não foi localizada.

A prisão foi realizada por agentes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Santos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão.

De acordo com a polícia, "Leão Banguelo" foi localizado após um trabalho de investigação e inteligência policial que tinha como objetivo identificar os envolvidos em atentados contra policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Santos.

A chácara onde ele foi encontrado fica na Estrada Barra do Una, no bairro Guaraú.

Com o suspeito, foram apreendidos dois aparelhos celulares usados para comunicação com outros membros da facção, que serão analisados pela perícia técnica.

"Leão Banguelo" foi levado a uma unidade policial e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.



