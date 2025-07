A- A+

BICHOS Leão surpreende turista ao se aproximar da janela em resort na África do Sul Registro mostra o animal rugindo e tocando o vidro blindado do quarto

Um vídeo gravado em um resort, na África do Sul, viralizou nas redes sociais ao exibir um momento inusitado: um leão adulto se aproxima da janela de um dos quartos do resort e interage diretamente com um visitante que ainda estava na cama.

Nas imagens, é possível ver o felino rugindo e tocando com força as patas contra o vidro de segurança.

Veja o momento:

Esse tipo de experiência é comum para quem se hospeda no Shekinah Lion & Game Lodge, um hotel localizado na região de Waterberg Biosphere, no norte da província de Limpopo.

Os quartos do resort são equipados com vidros blindados e seguem rígidos padrões de segurança, permitindo que os hóspedes tenham contato com animais selvagens de forma controlada.

