PESQUISA Leão XIV: 38% dos brasileiros aprovam papa e 9% avaliam de forma negativa, aponta Ipsos-Ipec O levantamento entrevistou 2 000 pessoas em todo o País entre os dias 3 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada neste domingo, 17, aponta que 38% dos brasileiros avaliam que os dois primeiros meses do pontificado do papa Leão XIV foram positivos: 14% o consideram ótimo e 24%, bom. Q

Quase um terço, 29%, ainda não formaram uma opinião sobre Leão XIV e disseram não saber ou preferiram não responder à pergunta. Outros 28% avaliam o Papa como regular e 5% como ruim (1%) ou péssimo (4%).

O levantamento entrevistou 2 000 pessoas em todo o País entre os dias 3 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com Márcia Cavallari, diretora do Ipsos-Ipec, os resultados mostram que o pontífice tem um crédito de confiança entre a "maioria relativa" dos brasileiros.

"O alto percentual de pessoas que ainda não têm uma opinião formada não deve ser visto como desinteresse, mas como um período de observação atenta. Há um espaço considerável para o novo pontífice construir e firmar sua imagem, já que quase um terço da população ainda não tem opinião formada a respeito do novo papa", disse ela.

Avaliação positiva é maior entre católicos e eleitores de Lula

A percepção sobre o papado varia de acordo com a religião e o posicionamento político dos entrevistados. A avaliação positiva cresce entre os católicos, para 54% positivos (ótimo 21% e bom 33%), enquanto os que não souberam responder caem para 17%.

Na contramão, a aprovação recua para 22% entre os evangélicos, com 8% de ótimo e 14% de bom. Já o desconhecimento sobre o assunto vai a 41%. Ruim (2%) e péssimo (5%) somam 7% e 30% deste grupo avaliam os primeiros meses como regulares.

A avaliação de Leão XIV é melhor entre os eleitores de Lula (PT) do que os de Jair Bolsonaro (PL). Entre os que votaram no petista no segundo turno em 2022, ótimo (18%) e bom (28%) representam 46% de avaliação positiva. O índice é de 33% entre os eleitores do ex-presidente: 10% avaliam o Papa como ótimo e 23% como bom.

Relação de Leão com o papa Francisco

A pesquisa também questionou os entrevistados se Leão XIV representa mudança ou continuidade em relação ao seu antecessor. Para 45%, ele segue a mesma linha do papa Francisco, morto em abril; 18% consideram que o novo papa representa alguma mudança e 9% uma grande mudança - 28% não souberam ou não quiseram responder.

Para a maioria dos entrevistados, 57%, o pontífice tem dado muita (24%) ou alguma (33%) importância a temas como justiça social, meio ambiente e paz. Em contrapartida, 15% avaliam que Leão XIV não tem dado importância a esses assuntos, enquanto 28% não opinaram.

Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros demonstram otimismo sobre a capacidade do Papa melhorar a imagem da Igreja Católica no mundo: 50% dos entrevistados responderam que ele pode contribuir muito com este objetivo, 25% acreditam que ele pode contribuir um pouco e 9% que ele não pode contribuir na melhora da imagem da instituição.

