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PAPA NA AMÉRICA DO SUL Leão XIV alerta jovens contra "obsessão pela aparência" nas redes No terceiro dia de sua visita à Argentina, o papa, de 71 anos, também alertou para as consequências da busca por reconhecimento a qualquer custo

O papa Leão XIV pediu aos jovens que resistam aos ídolos contemporâneos, entre os quais mencionou "o sucesso a qualquer preço, o dinheiro, a obsessão pela aparência, a popularidade ou a busca desenfreada pelo prazer", durante uma vigília realizada nesta terça-feira (10) em Buenos Aires.

Diante de mais de um milhão de pessoas, o pontífice também criticou "aqueles que fazem negócios oferecendo prazeres que acabam nos escravizando, como a pornografia e diversas substâncias".

No terceiro dia de sua visita à Argentina, o papa, de 71 anos, também alertou para as consequências da busca por reconhecimento a qualquer custo.

"Às vezes, para conseguir a aprovação dos outros, podemos chegar a mentir, trair ou humilhar alguém nas redes sociais", afirmou diante de uma multidão, formada em sua maioria por jovens, que aplaudia e chorava de emoção.

Antes das palavras do papa, Agustín Cristian Schinca, de 25 anos, em recuperação do vício em drogas, contou que as zombarias dos colegas de escola por causa de suas roupas o levaram ao isolamento.

"Como minha condição social não era a mesma que a dos meus colegas, e eu não podia ter os melhores tênis ou as roupas que eles tinham, recebia provocações constantes", contou.

Ele buscou então refúgio em um grupo de pessoas mais velhas do que ele. "Eu os via beber álcool e consumir drogas e comecei a imitá-los, para não me sentir tão sozinho", relatou. Depois de viver nas ruas, encontrou apoio no Hogar de Cristo, onde hoje acompanha outros jovens em recuperação.

Leão XIV encerra nesta quarta-feira a etapa argentina de sua viagem pela América do Sul com uma visita a um presídio e outra missa ao ar livre, após sua passagem pelo Uruguai e antes de viajar ao Peru, onde viveu durante 20 anos como missionário e bispo.

"Há pessoas que não se mostram como realmente são", disse à AFP Benjamín Paz, estudante de 19 anos. "É fundamental ser autêntico e não pensar tanto no que os outros vão achar. Acho que as redes sociais têm muito disso, de se mostrar aos outros."

Por sua vez, José Morando, estudante de arquitetura de 19 anos, concordou com o papa que atualmente existe "muita obsessão" com a imagem. "As pessoas também são criticadas pelo corpo, talvez por alguma deficiência, algo que considero muito grave hoje em dia e que não está certo."

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