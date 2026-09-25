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Igreja Católica Leão XIV chega à França para primeira visita de um papa em 18 anos Ao pé do avião, ele cumprimentou e abençoou as crianças e os jovens presentes no aeroporto

O papa Leão XIV chegou à França nesta sexta-feira (25) para uma visita de quatro dias, durante a qual, em meio a multidões, abordará os desafios da inteligência artificial, da eutanásia e dos abusos sexuais dentro da Igreja.

Os sinos das igrejas em todo o país tocaram por sete minutos após o avião que transportava o pontífice americano, cuja avó paterna nasceu na França, pousar nos arredores de Paris pouco antes das 8h00 GMT (05h00 no horário de Brasília).

Sorridente, Leão XIV foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte com honras militares, no que constitui a primeira visita de um líder do Vaticano a Paris desde Bento XVI em setembro de 2008.

Ao pé do avião, ele cumprimentou e abençoou as crianças e os jovens presentes no aeroporto.

"Viajo para a França, como para outros lugares do mundo, como discípulo de Jesus Cristo, desejando proclamar a paz, a paz de Cristo, em todo o mundo", declarou o papa a bordo do avião.

Para Andrée Estienne, uma aposentada de 76 anos, esta visita "traz tranquilidade a um mundo turbulento". "Poderemos estar juntos, reunidos em torno dele", disse esta católica à AFP, em frente à igreja parisiense de Saint-Eustache.

"Sede espiritual"

Questionado no avião sobre o renovado interesse pela espiritualidade católica na França, onde os batismos estão em ascensão, Leão XIV celebrou essa "sede espiritual".

Do aeroporto, o papa seguiu diretamente para o Palácio do Eliseu, sede da Presidência, onde fará seu primeiro discurso na França como líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos no mundo, e depois falará na Unesco, em meio a crescentes preocupações com a inteligência artificial.

Macron planeja presenteá-lo, entre outras coisas, com uma reprodução parcial de um dos novos vitrais da Catedral de Notre-Dame e um "fragmento de DNA sintético" no qual foi colocada uma "cópia única" do Evangelho.

Em seguida, a primeira aparição pública do dia acontecerá a bordo do papamóvel, em um percurso de 2,5 quilômetros pelas ruas do centro de Paris até Notre-Dame.

"Estamos muito felizes por estarmos perto dele e compartilharmos nossa alegria com ele", disse Carmen Quintana, uma aposentada de 71 anos e vice-diretora da Irmandade Peruana dos Portadores do Senhor dos Milagres de Paris.

Vigília com jovens

Sua visita a Notre-Dame, onde conduzirá uma oração com líderes religiosos, será a primeira de um papa desde a reconstrução desta joia da arte gótica após o incêndio de 2019.

Assim como na Espanha, em junho, o dia terminará com uma vigília para jovens no icônico Stade de France, ao norte de Paris, onde são esperados 80 mil participantes entre 17 e 35 anos, além de música pop e conversas com Leão XIV.

Esta visita em três etapas (Paris, Lourdes e Metz) mobilizará um grande contingente de 15 mil policiais e gendarmes e custará 27 milhões de euros (aproximadamente 159 milhões de reais).

Desde o acolhimento de migrantes até a paz na Europa, o papa abordará uma ampla gama de temas, sete meses antes de uma eleição presidencial muito aberta na França, na qual a extrema direita lidera as pesquisas.

"A chegada do papa me traz paz em um mundo turbulento. Tenho a sensação de que ele pode trazer calma", disse Andrée Estienne, um aposentado de 76 anos.

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