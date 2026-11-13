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MUNDO Leão XIV chega à sua "querida" Chiclayo, cidade peruana da qual foi bispo "Bem-vindo à sua casa", dizem os cartazes nas vitrines dos estabelecimentos

O papa Leão XIV chegou, nesta sexta-feira (13), à sua "querida" Chiclayo, cidade do norte do Peru onde foi bispo por cerca de oito anos e que o recebe com um forte fervor popular, na etapa mais aguardada de sua intensa viagem pela América do Sul.

Emocionado, vestido de branco, o pontífice desceu do avião e recebeu de um grupo de crianças algumas flores amarelas, ao som de uma banda que tocava música tradicional da costa norte peruana. Uma multidão estrondosa o recebeu nas ruas.

Leão XIV celebrará pela manhã uma grande missa nos Pampas de Pimentel, uma vasta extensão árida que margeia o Oceano Pacífico, a 15 quilômetros do centro de Chiclayo. Milhares de pessoas chegaram até lá caminhando nesta sexta-feira sob um sol intenso.

Bombeiros disparavam jatos de água de seus caminhões para hidratar as multidões. À tarde, o papa se reunirá com religiosos e estudantes de uma universidade católica.

"Bem-vindo à sua casa", dizem os cartazes nas vitrines dos estabelecimentos. No centro histórico desta cidade litorânea de 600.000 habitantes, sua imagem é onipresente.

"É uma alegria ter o papa chiclayano. Isso nos motiva muito (...) a dar-lhe as boas-vindas", diz à AFP Carmen Farroñán, de 32 anos, que caminha empurrando com o marido o carrinho de seu bebê para chegar à missa.





No primeiro discurso após sua eleição como líder da Igreja Católica e de seus 1,4 bilhão de fiéis no ano passado, Leão XIV saudou sua "querida Diocese de Chiclayo".

O primeiro papa americano, que também tem nacionalidade peruana, chegou na quarta-feira ao país andino, onde viveu por quase duas décadas.

Depois de percorrer o Uruguai e a Argentina, o Peru é a última escala dessa viagem, realizada poucas semanas após submeter-se a uma operação por um câncer de pulmão.

Na praça principal, perto da catedral, letras douradas apresentam Chiclayo como a "cidade do papa Leão XIV". Um telão projeta as etapas da viagem de Robert Prevost, de 71 anos, desde sua chegada ao Peru.

Até os doces locais são preparados para a ocasião, como o King Kong, uma sobremesa vendida em caixa, que inclui um chaveiro com a figura do papa e uma oração impressa.

Nas ruas e com "muito carisma"

Em Chiclayo, "Monsenhor Robert", como os fiéis ainda o chamam, deixou a lembrança de ser um bispo próximo ao povo.

"Podemos dizer que ele foi até o último canto da Diocese de Chiclayo, que não tem uma geografia nada fácil", diz Jorge Villegas, vigário-geral dessa diocese, que o conheceu de perto.

O religioso recorda a "solidariedade" que ele demonstrou durante graves enchentes, sem hesitar em calçar botas para acompanhar os afetados.

Durante a pandemia, "ele foi o promotor da construção de duas fábricas de oxigênio para atender aqueles que haviam contraído a covid", enquanto o insumo estava escasso para tratar os pacientes, relata.

Em frente à catedral, a ansiedade cresce. Cyntia López, operadora de turismo de 53 anos, afirma ter recebido a bênção do então bispo Prevost em um momento difícil de sua vida.

"Ele sempre foi muito bom, muito caridoso com as pessoas humildes, muito trabalhador", lembra. Ela espera que sua chegada também impulsione o turismo.

Pahola Rojas, uma secretária de 40 anos, o recorda como um sacerdote acessível. "Ele foi muito próximo de todos os moradores (...). Era possível encontrá-lo na rua, como qualquer um de nós, passeando, cumprimentando e conversando", conta. "Ele gerava muita confiança" e tinha "muito carisma".

Além da missa nos Pampas de Pimentel e de encontros com o clero e estudantes, Leão XIV visitará em privado a Capela São Óscar Romero, que ele ajudou a reconstruir em um dos bairros mais modestos de Chiclayo.

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