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Conflito

Leão XIV diz que não tem intenção de entrar em debate com Trump

"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", disse o Pontífice

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Papa Leão XIV Papa Leão XIV  - Foto: Alberto Pizzoli / AFP

O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13) que não tem “a intenção de entrar em um debate” com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos.

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“Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz”, declarou o papa americano aos jornalistas a bordo do avião que o transportou para Argélia.

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