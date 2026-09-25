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Inteligência Artificial Leão XIV é aclamado em Paris após alertar sobre os riscos da IA Pontífice defendeu que o avanço tecnológico esteja a serviço da dignidade humana e pediu discernimento ético diante da IA

O papa Leão XIV alertou, nesta sexta-feira (25), para o risco da perda da humanidade em um "paraíso de máquinas" movido pela inteligência artificial, no primeiro dia de sua visita à França, onde foi aclamado por multidões e por milhares de jovens.

Cerca de 300.000 pessoas, segundo estimativas oficiais antecipadas pelo Vaticano, lotaram as ruas da Cidade Luz na primeira visita papal desde a de Bento XVI em 2008.

"Aí vem ele!", gritou uma pessoa, enquanto o papamóvel com o pontífice circulava em seu primeiro contato com a multidão, sob um céu azul e sem nuvens. "Olha, é o papa, isso é uma loucura", disse outra.

Terry Spytek, de 83 anos, viajou dos Estados Unidos para ver seu compatriota por apenas três segundos, mas acredita que valeu a pena. "Sinto bem aqui, no meu coração. Estou muito emocionada, mesmo tendo sido uma visão muito rápida", acrescentou.

Cerca de 80.000 jovens entre 17 e 35 anos aguardavam o pontífice no mítico Stade de France, ao norte de Paris. Essa faixa etária desperta a curiosidade de Leão XIV pelo aumento de batismos nesse grupo, apesar da queda da prática religiosa em geral.

"Nesta era em que estamos centrados em nós mesmos, ele nos diz que não devemos esquecer de olhar para os outros. Essa mensagem é muito importante para mim", admite Coralie Cece, uma enfermeira de 33 anos, que pediu um dia de folga para poder "ouvir" o papa "pessoalmente".

"Formar as mentes"

Assim que chegou a este país laico, onde foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron e por sua esposa, Brigitte, vestida de preto, o líder espiritual do 1,4 bilhão de católicos no mundo já lançou suas primeiras mensagens.

Diante de autoridades e diplomatas no Palácio do Eliseu, ele exortou "formar as mentes em um discernimento ético capaz de distinguir o que é moralmente bom", para que o progresso tecnológico esteja a serviço da dignidade humana.

Em maio, o sumo pontífice já havia dedicado sua primeira encíclica, "Magnifica Humanitas", à IA, uma tecnologia que ele conclamou a "desarmar" para "impedi-la de dominar o que é humano".

Pouco antes, Macron defendeu a criação de uma "organização internacional" para que os "modelos mais avançados" de inteligência artificial não acabem "nas mãos de poucos".

No entanto, na véspera, o presidente americano, Donald Trump, afirmou em sua plataforma, Truth Social, que quer manter a IA "exatamente como está", em alusão aos apelos para regulamentá-la, após se reunir com seu colega chinês, Xi Jinping, em Washington.

"Morte programada"

Em seu discurso, Leão XIV condenou a "manipulação genética, a barriga de aluguel, a compra de órgãos" e "a oferta de morte programada", e defendeu o "direito à vida" como fundamento dos direitos humanos, em uma crítica velada ao governo francês.

A França foi o primeiro país a consagrar em sua Constituição a "liberdade garantida" ao aborto em 2023 e, em julho, aprovou o direito à eutanásia e ao suicídio assistido em certos casos.

A sete meses da eleição presidencial na França, crucial para a União Europeia, Leão XIV assegurou que "uma justa laicidade não consiste em excluir a religião do espaço público" e defendeu um diálogo "urgente" entre pessoas de diferentes culturas e religiões.

Além de visitar a sede da Unesco, Leão XIV celebrou uma oração vespertina na catedral de Notre-Dame, tornando-se o primeiro papa a inspecionar sua reconstrução após o devastador incêndio de 2019 e a celebrar seu "esplendor".

Seu predecessor, o papa Francisco — que visitou a França em três ocasiões, mas nunca Paris — não compareceu à reabertura dessa joia da arte gótica no fim de 2024, ao contrário do então presidente eleito Donald Trump e do bilionário Elon Musk.

Missa campal na Champs-Elysées

Esta visita de quatro dias em três etapas – Paris, Lourdes e Metz – mobiliza um forte contingente de 15.000 policiais e gendarmes e custará 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 156 milhões).

O ponto culminante da viagem será uma missa campal no sábado, na turística Champs-Elysees, onde são esperados até 600.000 fiéis.

Em seguida, Leão XIV viajará para Lourdes, um local de peregrinação para cristãos de todo o planeta, onde se reunirá no domingo, em caráter privado, com vítimas de agressões sexuais na Igreja.

O papa encerrará sua visita na segunda-feira em Metz, com um discurso sobre a paz e a União Europeia.

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