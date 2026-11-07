Sáb, 07 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado07/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
igreja católica

Leão XIV elogia mate e convoca fiéis uruguaios a difundir a fé

Pontífice iniciou no Uruguai uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul três semanas após se submeter a uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão

Reportar Erro
Leão XIV iniciou no Uruguai uma intensa viagem de 12 dias pela América do SulLeão XIV iniciou no Uruguai uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul - Foto: Filippo Monteforte/AFP

O papa Leão XIV elogiou, neste sábado (7), o chá mate adorado pelos uruguaios e, em Paysandú, pediu que se "construam pontes" e se "transmita a alegria da fé", durante sua primeira missa no Uruguai, o país mais laico da América Latina.

O chefe da Igreja Católica, que iniciou no Uruguai uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul três semanas após se submeter a uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão, falou sobre três símbolos da região "que podem nos ajudar a refletir sobre o tesouro da fé".

"O primeiro é a ponte, o segundo são os palmeirais e o terceiro é o mate", disse Leão XIV no parque París Londres, nesta cidade do noroeste uruguaio, separada da cidade argentina de Colón por uma ponte de dois quilômetros sobre o rio Uruguai.

O pontífice conclamou os presentes a "construir pontes, estreitar laços, unir, comunicar" e a transmitir a fé "às futuras gerações com coragem criativa", diante de uma multidão de 40 mil pessoas, segundo autoridades locais.

Apenas 35% da população uruguaia se declara católica, segundo uma pesquisa de 2026 do Latinobarómetro, o que coloca o Uruguai na posição mais baixa da região. Paraguai e México lideram a lista, com 82% e 69% de católicos, respectivamente.

Leia também

• Milhares se reúnem no Uruguai para a primeira missa do Papa Leão na América do Sul

• Paysandú aguarda com cautela Leão XIV, sob a sombra de "O Banheiro do Papa"

• Papa Leão XIV chega ao Uruguai, primeira parada de giro pela América do Sul

"O mate chegou até Roma!"
"Precisamos estar bem preparados para dar razões de nossa fé a todos que nos peçam, e não nos deixar levar por qualquer tipo de doutrina estranha", pediu Leão XIV aos fiéis que, ignorando a garoa da madrugada, instalaram-se neste sábado nublado no parque, com cadeiras de praia, capas de chuva e chá mate.

O mate "nos ensina a compartilhar e a estar juntos, a estreitar os laços que nos unem e nos tornam irmãos", disse o papa. "É um sinal de integração, de acolhimento e de valores comuns."

"O mate chegou até Roma!", exclamou, arrancando risadas da multidão.

"É uma experiência única, difícil de explicar; é um sentimento muito bonito. E, se chover, aqui estamos nós", disse Adela Giles, de 56 anos, que viajou 50 quilômetros para ver o papa, acompanhada de sua mãe, de 81 anos.

Colada às grades para ver o papamóvel passar, Alicia Arauco agitava, entusiasmada, uma bandeira argentina. Ela veio de Concordia e passou a noite no parque. "Vim a Salto quando João Paulo II esteve aqui (em 1988). Eu tinha 21 anos. Agora trouxe meu filho, que também tem 21 anos", contou.

O discurso de Leão XIV na sexta-feira em Montevidéu, logo após sua chegada ao país, também destacou a importância de apoiar aqueles cujo sofrimento físico ou mental não pode ser aliviado.

Sem se referir especificamente à eutanásia, que foi legalizada no Uruguai no ano passado, Leão XIV pediu que se "garanta que cada pessoa possa viver com dignidade, receber os cuidados de que necessita e ser acompanhada até o fim natural de sua vida".

A decisão do Uruguai de legalizar o suicídio assistido foi duramente combatida pela Igreja Católica.

O papa retornará a Montevidéu nesta tarde e irá ao humilde bairro de Casavalle, que apresenta a maior taxa de homicídios da capital, à Universidade Católica e ao histórico Estádio Centenário, onde conduzirá uma vigília de oração para 60 mil pessoas.

No domingo, ele viajará para a cidade uruguaia de Florida e, em seguida, para a Argentina, pátria de seu antecessor Francisco, que decepcionou muitos argentinos ao não retornar para uma visita durante seu pontificado.

A viagem de 12 dias, que abrange 11 cidades no Uruguai, na Argentina e no Peru, é uma das jornadas papais mais intensas das últimas décadas. A etapa final no Peru e, sobretudo, na cidade de Chiclayo, promete ser especialmente emocionante.

O primeiro papa nascido nos Estados Unidos passou quase duas décadas no local como missionário; ali, estabeleceu um vínculo profundo com a região e obteve a cidadania peruana.

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter