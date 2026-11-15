Leão XIV enfrenta teste de resistência com programação intensa no Peru
O líder dos 1,4 bilhão de católicos retornou na quarta-feira ao país em que viveu por quase duas décadas
O papa Leão XIV colocará à prova sua resistência neste domingo (15) no Peru, um mês depois de ser operado de um câncer de pulmão, em uma jornada intensa que inclui viagens à altitude dos Andes e à quente floresta Amazônica.
O líder dos 1,4 bilhão de católicos retornou na quarta-feira ao país em que viveu por quase duas décadas, na etapa final de uma viagem de 12 dias que incluiu etapas no Uruguai e na Argentina.
Sua recente cirurgia provocou dúvidas durante vários dias sobre a viabilidade da viagem. Mas Robert Prevost, de 71 anos, não modificou a agenda exigente.
Na manhã de domingo, ele voará de Chiclayo, onde foi arcebispo e teve reencontros emocionantes, para Cusco, a antiga capital dos incas, que, a 3.400 metros de altitude, testará a saúde do pontífice.
Depois de pousar na cidade de Cusco, ele subirá ainda algumas centenas de metros para chegar a Saqsaywaman, uma imponente fortaleza pré-colombiana de pedras gigantescas, onde se reunirá com grupos que cultivam tradições religiosas populares.
Na viagem pela América do Sul, Leão XIV buscou reavivar a fé em uma região onde o número de católicos registra queda. Ele dirigiu seus discursos à defesa dos pobres, denunciou a violência e lamentou a queda da natalidade.
O pontífice passará três horas em Cusco antes de voar para Pucallpa, uma das cidades mais importantes da Amazônia peruana, para se reunir com líderes dos povos indígenas.
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Localizada na bacia do rio Ucayali, em meio às florestas tropicais, é a capital de uma região que se tornou o epicentro do desmatamento no país. O Peru perdeu 3,2 milhões de hectares de florestas entre 2001 e 2024, principalmente em Ucayali, Madre de Dios e Loreto, segundo o governo.
Leão XIV observará uma dança praticada pelo povo Shipibo-Konibo e, em seguida, fará um discurso, que deve abordar as ameaças contra os povos indígenas, cercados por atividades ilegais que saqueiam a região, incluindo narcotráfico, desmatamento e poluição.
As florestas amazônicas cobrem metade do país, um dos poucos que ainda abrigam povos não contactados, que vivem em total autonomia, afastados da sociedade moderna.
Mas os traficantes de drogas aproveitam a inacessibilidade da floresta para expandir suas atividades, enquanto madeireiros cortam suas melhores árvores e o garimpo ilegal retira o ouro da região e contamina os rios.
Para simbolizar o compromisso com o meio ambiente, Leão XIV participará de uma cerimônia na qual poderá plantar uma árvore, provavelmente um shihuahuaco, uma espécie amazônica que pode viver mais de mil anos, mas é muito cobiçada pelos madeireiros.
Após uma missa em Pucallpa, na qual são esperadas dezenas de milhares de pessoas, o papa voará durante a noite para Lima, onde, na segunda-feira, comandará uma última cerimônia para uma multidão: uma liturgia que servirá de despedida para o país que chamou de sua "pátria".