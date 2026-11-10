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Vaticano

Leão XIV pede na Argentina que Igreja "siga fazendo barulho", como pedia Francisco

Pontífice teve encontro com membros da Igreja Católica na província de Córdoba, nesta terça-feira (10)

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O papa Leão XIV visita Catedral de Córdoba, na ArgentinaO papa Leão XIV visita Catedral de Córdoba, na Argentina - Foto: Filippo Monteforte/AFP

O papa Leão XIV pediu, nesta terça-feira (10), que a Igreja Católica argentina "continue fazendo bagunça", ao recordar, em um encontro com bispos, sacerdotes e seminaristas da província argentina de Córdoba, o célebre chamado que seu antecessor, Francisco, fez aos jovens em 2013.

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"Sonhem com uma Igreja que continue fazendo barulho (...), um barulho que a leve a todos os cantos e faça ressoar por toda parte o Evangelho de Jesus Cristo", disse o pontífice na Catedral de Córdoba, no centro da Argentina.

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