Vaticano
Leão XIV pede na Argentina que Igreja "siga fazendo barulho", como pedia Francisco
Pontífice teve encontro com membros da Igreja Católica na província de Córdoba, nesta terça-feira (10)
O papa Leão XIV pediu, nesta terça-feira (10), que a Igreja Católica argentina "continue fazendo bagunça", ao recordar, em um encontro com bispos, sacerdotes e seminaristas da província argentina de Córdoba, o célebre chamado que seu antecessor, Francisco, fez aos jovens em 2013.
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"Sonhem com uma Igreja que continue fazendo barulho (...), um barulho que a leve a todos os cantos e faça ressoar por toda parte o Evangelho de Jesus Cristo", disse o pontífice na Catedral de Córdoba, no centro da Argentina.