Conflito
Leão XIV pede que o mundo supere o conceito de 'guerra justa' defendido pelo governo Trump
Pontífice também lamentou que "a humanidade esteja deslizando para uma cultura violenta do poder"
O papa Leão XIV pediu, em sua primeira encíclica publicada nesta segunda-feira (2), que o mundo supere o conceito de "guerra justa", defendido, entre outros, pelo governo americano de Donald Trump, e lamentou que "a humanidade esteja deslizando para uma cultura violenta do poder".
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"Hoje, mais do que nunca, é importante reafirmar o abandono da teoria da guerra justa, invocada com muita frequência para justificar qualquer conflito, sem prejuízo do direito à defesa legítima em seu sentido mais estrito", afirma no texto, que tem o título "Magnifica Humanitas" ("Humanidade Magnífica"), que define a posição do papa em questões sociais.