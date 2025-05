Leão XIV realiza seu primeiro encontro com a imprensa nesta segunda-feira (12)

A- A+

O Papa Leão XIV recebe a imprensa credenciada pela primeira vez no Vaticano a partir das 6h (horário de Brasília) nesta segunda-feira, um dia depois de pedir paz na Ucrânia e em Gaza, gritando "Nunca mais guerra!"

Embora esses primeiros encontros sejam principalmente cerimoniais, o primeiro Papa americano e peruano também os aproveita para revelar alguns dos contornos de seu pontificado.

Robert Francis Prevost, 69, sucede ao primeiro jesuíta, que colocou os pobres e as "periferias" do mundo no centro de seu pontificado reformista de 12 anos.





"Ele roubou nossos corações"

O agostiniano passou a maior parte de sua carreira como missionário no Peru, de onde partiu para o Vaticano para servir no governo de Francisco e mais tarde se tornar papa.

Alejandrina Espinosa foi à Praça de São Pedro para acompanhar a primeira oração dominical do novo papa, junto com dezenas de milhares de fiéis. Ele é quéchua e carrega uma bandeira wiphala nas mãos.

"Estou aqui para agradecer ao Papa por tudo o que ele fez pelo Peru, pelos povos esquecidos, pelos povos indígenas do Peru", disse ele à AFP. "Ele roubou nossos corações porque despertou o cristianismo (...). Ele trabalhou em situações muito difíceis."

Leão XIV, de fato, explicou, em um encontro com os cardeais no sábado, que escolheu o nome Leão XIV em homenagem ao compromisso social de Leão XIII (1878-1903).

"Hoje, a Igreja oferece a todos sua herança de doutrina social para responder a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial", afirmou.

Para o líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos, esses avanços "trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho".

"Nunca mais guerra!"

Assim como seu antecessor, Leão XIV pediu paz na Ucrânia e em Gaza durante as orações de domingo na Basílica de São Pedro.

"Nunca mais guerra!" exclamou o novo pontífice, pedindo que se evite o "cenário dramático" de uma Terceira Guerra Mundial, 80 anos após o fim da Segunda.

Leão XIV assume a liderança de uma Igreja dividida e enfrenta inúmeros desafios, como a crise de vocações, o papel das mulheres e casos de agressão sexual.

"Acho que ele será um bom papa e que tem muitas coisas para discutir, como inteligência artificial" e a "guerra na Ucrânia", disse Paola Colombo, uma advogada costarriquenha de 42 anos, à AFP.

Sua agenda para esta semana também inclui receber o corpo diplomático na sexta-feira, antes da missa marcada para 18 de maio na Praça de São Pedro, diante de líderes mundiais.

Durante esta celebração, você receberá os símbolos do poder papal, desde a imposição do pálio até a entrega do anel do pescador, que antes era usado para selar documentos.

Embora Francisco às vezes irritasse os líderes mundiais com seu estilo mais direto, observadores do Vaticano acreditam que seu sucessor usará seu estilo mais calmo para alcançar melhores resultados.

