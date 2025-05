A- A+

ENCONTRO Leão XIV recebe Vance e Rubio no Vaticano Segundo comunicado da Santa Fé, houve "um apelo ao respeito à legislação humanitária e internacional em áreas de conflito e por uma solução negociada entre as partes envolvidas" durante a reunião

O papa Leão XIV recebeu nesta segunda-feira (19) no Vaticano o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou um porta-voz do governo americano, um dia após a missa inaugural do pontificado de Robert Francis Prevost.

O Vaticano publicou fotografias de Vance e Rubio, ambos católicos, sorrindo durante o encontro com Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, eleito pelo colégio cardinalício no dia 8 de maio.

A reunião durou 45 minutos, segundo o porta-voz do vice-presidente dos Estados Unidos.

Vance também se reuniu com o secretário para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, segundo a Santa Sé.



"Durante as cordiais conversas realizadas na Secretaria de Estado, foi reiterada a satisfação pelas boas relações bilaterais e discutida a colaboração entre Igreja e Estado, assim como alguns assuntos de especial importância, relativos à vida eclesiástica e à liberdade religiosa", afirmou o Vaticano em um comunicado.

"Finalmente, houve uma troca de opiniões sobre alguns assuntos internacionais da atualidade, com um apelo ao respeito à legislação humanitária e internacional em áreas de conflito e por uma solução negociada entre as partes envolvidas", acrescentou a Santa Sé.

Na semana passada, Leão XIV ofereceu sua mediação aos líderes de países em conflito.

No domingo, após a missa, ele citou especificamente a "martirizada Ucrânia" e a fome na Faixa de Gaza, cercada e bombardeada pelo Exército israelense.

O pontífice também recebeu em audiência no domingo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que em 28 de fevereiro foi repreendido publicamente na Casa Branca por Vance e pelo presidente Donald Trump, que o chamaram de ingrato à ajuda que Washington concedeu a Kiev para enfrentar a invasão russa.

Vance e Rubio estavam entre as 200.000 pessoas que compareceram no domingo à missa inaugural do papa Leão XIV, na Praça de São Pedro do Vaticano.

Antes de ser eleito papa, Leão XIV, que também tem nacionalidade peruana, repostou em sua conta na rede social X comentários críticos ao governo de Donald Trump por sua política migratória, e também criticou Vance.

Mas Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, afirmou no domingo que os Estados Unidos estão "muito orgulhosos" de Prevost.

"Certamente, nossas orações estão com ele no momento em que inicia um trabalho tão importante", disse Vance em uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Vance foi a última autoridade internacional a encontrar Francisco, antecessor de Leão XIV, no Domingo de Páscoa no Vaticano, na véspera de seu falecimento em 21 de abril, após 12 anos de pontificado.

