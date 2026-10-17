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Pontífice

Leão XIV retorna ao Vaticano após cirurgia para tratar câncer de pulmão

Papa, de 71 anos, deixou o centro médico por volta das 15h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília)

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O Papa Leão XIV apertando a mão de seu cirurgião, Stefano Margaritora, do lado de fora do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, quatro dias após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno do pulmão direitoO Papa Leão XIV apertando a mão de seu cirurgião, Stefano Margaritora, do lado de fora do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, quatro dias após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno do pulmão direito - Foto: Simone Risoluti/Vatican Media/AFP

O papa Leão XIV, em recuperação de uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão, saiu neste sábado (17) do hospital Gemelli, em Roma, e retornou ao Vaticano, depois que os médicos o consideraram “apto” para receber alta.

O pontífice, de 71 anos, deixou o centro médico por volta das 15h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília), ovacionado pelos fiéis reunidos em frente ao hospital romano, onde os cirurgiões retiraram, há quatro dias, o lobo inferior de sua suspensão direito para remover um tumor cancerígeno.

Antes de partir, o papai, sorridente, trocou algumas palavras com os médicos que o atenderam e com os responsáveis pelo hospital. Também conversou com uma jovem ucraniana, ex-paciente de câncer, que queria uma recuperação rápida.

Cerca de dez minutos depois de deixar o Hospital Gemelli, o veículo do papa foi visto entrando no Vaticano por um dos acessos laterais.

A operação de Leão XIV ocorreu poucas semanas antes da visita prevista à Argentina, ao Uruguai e ao Peru, de 6 a 17 de novembro. Por enquanto, o pontífice cancelou suas audiências até 20 de outubro, mas há dúvidas sobre a viagem pela América do Sul.

“Com base nos exames de sangue, na radiografia de exame realizada nesta manhã [de sábado] e na avaliação do quadro clínico, o santo padre é considerado apto para receber alta” do hospital, escreveram seus médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, em uma nota divulgada pelo Vaticano.

A Santa Sé informou que, após receber alta neste sábado (17), o pontífice “rezará o Angelus da janela do apartamento papal” no domingo.

Geralmente, os papas conduzem a oração do Angelus de uma das janelas do Palácio Apostólico, voltada para a Praça de São Pedro, no Vaticano.

Nos anos anteriores, os pontífices João Paulo II e Francisco rezaram a oração da janela do hospital Gemelli enquanto estiveram internados no local.

A assessoria de imprensa do Vaticano informou que o bispo de Roma, de nacionalidade americana e peruana, celebrou missa neste sábado, assim como fez na véspera, no 10º andar do hospital Gemelli.

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Atividade diplomática
Da policlínica romana, o santo padre teve uma conversa telefônica na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, na qual pediu uma trégua humanitária em Oleshki, uma cidade no sul da Ucrânia encurralada entre os dois exércitos beligerantes, segundo o Vaticano.

A Santa Sé também publicou na sexta-feira as primeiras imagens de Leão desde sua internação. Em uma delas, ele é visto diante de um altar improvisado em uma sala do décimo andar do hospital Gemelli.

Em duas fotos, o papai pode ser visto em pé, usa uma casula verde e batina branca, e parecendo relaxado. Em uma delas ele está com seu secretário pessoal, Edgard Rimaycuna, um padre peruano.

Os médicos indicaram que a recuperação de Leão está progredindo normalmente, embora aguardando outros exames para saber se o câncer pode ter se espalhado e qual tratamento utilizar.

O próprio pontífice anunciou a sua intervenção de forma inusitada, no último domingo durante a oração do Angelus, ao revelar que um exame médico de rotina identificado tinha a existência de um nódulo num transporte, que deveria ser removido.

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