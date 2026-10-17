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Pontífice Leão XIV retorna ao Vaticano após cirurgia para tratar câncer de pulmão Papa, de 71 anos, deixou o centro médico por volta das 15h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília)

O papa Leão XIV, em recuperação de uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão, saiu neste sábado (17) do hospital Gemelli, em Roma, e retornou ao Vaticano, depois que os médicos o consideraram “apto” para receber alta.

O pontífice, de 71 anos, deixou o centro médico por volta das 15h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília), ovacionado pelos fiéis reunidos em frente ao hospital romano, onde os cirurgiões retiraram, há quatro dias, o lobo inferior de sua suspensão direito para remover um tumor cancerígeno.

Antes de partir, o papai, sorridente, trocou algumas palavras com os médicos que o atenderam e com os responsáveis pelo hospital. Também conversou com uma jovem ucraniana, ex-paciente de câncer, que queria uma recuperação rápida.

Cerca de dez minutos depois de deixar o Hospital Gemelli, o veículo do papa foi visto entrando no Vaticano por um dos acessos laterais.

A operação de Leão XIV ocorreu poucas semanas antes da visita prevista à Argentina, ao Uruguai e ao Peru, de 6 a 17 de novembro. Por enquanto, o pontífice cancelou suas audiências até 20 de outubro, mas há dúvidas sobre a viagem pela América do Sul.

“Com base nos exames de sangue, na radiografia de exame realizada nesta manhã [de sábado] e na avaliação do quadro clínico, o santo padre é considerado apto para receber alta” do hospital, escreveram seus médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, em uma nota divulgada pelo Vaticano.

A Santa Sé informou que, após receber alta neste sábado (17), o pontífice “rezará o Angelus da janela do apartamento papal” no domingo.

Geralmente, os papas conduzem a oração do Angelus de uma das janelas do Palácio Apostólico, voltada para a Praça de São Pedro, no Vaticano.

Nos anos anteriores, os pontífices João Paulo II e Francisco rezaram a oração da janela do hospital Gemelli enquanto estiveram internados no local.

A assessoria de imprensa do Vaticano informou que o bispo de Roma, de nacionalidade americana e peruana, celebrou missa neste sábado, assim como fez na véspera, no 10º andar do hospital Gemelli.

Atividade diplomática

Da policlínica romana, o santo padre teve uma conversa telefônica na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, na qual pediu uma trégua humanitária em Oleshki, uma cidade no sul da Ucrânia encurralada entre os dois exércitos beligerantes, segundo o Vaticano.

A Santa Sé também publicou na sexta-feira as primeiras imagens de Leão desde sua internação. Em uma delas, ele é visto diante de um altar improvisado em uma sala do décimo andar do hospital Gemelli.

Em duas fotos, o papai pode ser visto em pé, usa uma casula verde e batina branca, e parecendo relaxado. Em uma delas ele está com seu secretário pessoal, Edgard Rimaycuna, um padre peruano.

Os médicos indicaram que a recuperação de Leão está progredindo normalmente, embora aguardando outros exames para saber se o câncer pode ter se espalhado e qual tratamento utilizar.

O próprio pontífice anunciou a sua intervenção de forma inusitada, no último domingo durante a oração do Angelus, ao revelar que um exame médico de rotina identificado tinha a existência de um nódulo num transporte, que deveria ser removido.

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