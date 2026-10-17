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Pontífice Leão XIV retorna ao Vaticano neste sábado (17) após cirurgia no pulmão Pontífice, de 71 anos, está internado desde terça-feira (13) neste hospital romano, onde cirurgiões removeram o lobo inferior do pulmão direito para retirar um tumor cancerígeno

O papa Leão XIV, em recuperação de uma cirurgia de câncer de pulmão, deixará neste sábado (17) o hospital Gemelli, em Roma, e retornará ao Vaticano, após os médicos o considerarem "apto" a receber alta, informou a Santa Sé.

O pontífice, de 71 anos, está internado desde terça-feira (13) neste hospital romano, onde cirurgiões removeram o lobo inferior do pulmão direito para retirar um tumor cancerígeno.

A operação ocorreu poucas semanas antes da visita prevista à Argentina, ao Uruguai e ao Peru, de 6 a 17 de novembro. Por enquanto, o pontífice cancelou suas audiências até 20 de outubro, mas há dúvidas sobre a viagem pela América do Sul.

"Com base nos exames de sangue, na radiografia de tórax realizada nesta manhã [de sábado] e na avaliação do quadro clínico, o santo padre é considerado apto para receber alta" do hospital, escreveram seus médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, em uma nota divulgada pelo Vaticano.

A Santa Sé confirmou que "o papa Leão XIV receberá hoje alta do Policlínico Gemelli".

"Ele deixará o hospital no início da tarde e retornará ao Vaticano. Amanhã, rezará o Angelus da janela do apartamento papal", acrescentou.

Habitualmente, os papas conduzem a oração do Angelus de uma das janelas do Palácio Apostólico, voltada para a Praça de São Pedro, no Vaticano.

Em anos anteriores, os pontífices João Paulo II e Francisco rezaram a oração da janela do hospital Gemelli quando estiveram internados no local.

A assessoria de imprensa do Vaticano informou que o bispo de Roma, de nacionalidade americana e peruana, celebrou missa neste sábado (17), assim como fez na véspera, no 10º andar do hospital Gemelli.

Atividade diplomática

Da policlínica romana, o santo padre teve uma conversa telefônica na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, na qual pediu uma trégua humanitária em Oleshki, uma cidade no sul da Ucrânia encurralada entre os dois exércitos beligerantes, segundo o Vaticano.

A Santa Sé também publicou na sexta-feira as primeiras imagens de Leão desde a sua internação. Em uma delas, ele é visto diante de um altar improvisado em uma sala do décimo andar do hospital Gemelli.

Em duas fotos, o papa pode ser visto em pé, vestindo uma casula verde e batina branca, e parecendo relaxado. Em uma delas ele está com seu secretário pessoal, Edgard Rimaycuna, um padre peruano.

Os médicos indicaram que a recuperação de Leão está progredindo normalmente, embora estejam aguardando outros exames para saber se o câncer pode ter se espalhado e qual tratamento adotar.

O próprio pontífice anunciou a sua intervenção de forma inusitada, no último domingo durante a oração do Angelus, ao revelar que um exame médico de rotina tinha identificado a existência de um nódulo num pulmão, que deveria ser removido.

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