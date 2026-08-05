A- A+

PERNAMBUCO Legião da Boa Vontade celebra 50 anos de atuação no Recife com programação especial; saiba mais Instituição promove tarde de homenagens e apresentações culturais na sede, no bairro dos Coelhos

A Legião da Boa Vontade (LBV) celebra, nesta sexta-feira (7), os 50 anos de atuação no Recife.

A programação comemorativa será realizada a partir das 14h, na sede da instituição, localizada na Rua dos Coelhos, nº 219, no bairro dos Coelhos, área central do Recife, próximo ao Imip.

O evento conta com homenagens em reconhecimento à trajetória da entidade na capital pernambucana, além de apresentações culturais preparadas por crianças e idosos atendidos pela instituição.

As atividades marcam as cinco décadas de atuação da LBV em ações de assistência social, educação e promoção da cidadania.

A celebração reunirá colaboradores, parceiros, voluntários e convidados para comemorar a história da instituição.

Serviço: Comemoração dos 50 anos da Legião da Boa Vontade do Recife

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV (próximo ao Imip)

Data: Sexta-feira, 7 de agosto

Horário: 14h

Endereço: Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos, Recife

Para mais informações: (81) 3413-8601

Veja também