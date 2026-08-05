Legião da Boa Vontade celebra 50 anos de atuação no Recife com programação especial; saiba mais
Instituição promove tarde de homenagens e apresentações culturais na sede, no bairro dos Coelhos
A Legião da Boa Vontade (LBV) celebra, nesta sexta-feira (7), os 50 anos de atuação no Recife.
A programação comemorativa será realizada a partir das 14h, na sede da instituição, localizada na Rua dos Coelhos, nº 219, no bairro dos Coelhos, área central do Recife, próximo ao Imip.
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O evento conta com homenagens em reconhecimento à trajetória da entidade na capital pernambucana, além de apresentações culturais preparadas por crianças e idosos atendidos pela instituição.
As atividades marcam as cinco décadas de atuação da LBV em ações de assistência social, educação e promoção da cidadania.
A celebração reunirá colaboradores, parceiros, voluntários e convidados para comemorar a história da instituição.
Serviço: Comemoração dos 50 anos da Legião da Boa Vontade do Recife
- Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV (próximo ao Imip)
- Data: Sexta-feira, 7 de agosto
- Horário: 14h
- Endereço: Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos, Recife
- Para mais informações: (81) 3413-8601