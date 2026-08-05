Qua, 05 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta05/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Legião da Boa Vontade celebra 50 anos de atuação no Recife com programação especial; saiba mais

Instituição promove tarde de homenagens e apresentações culturais na sede, no bairro dos Coelhos

Reportar Erro
A Legião da Boa Vontade ultrapasou a marca de 11 milhões de atendimentos prestados e benefícios concedidos em centenas de municípios brasileiros no ano passadoA Legião da Boa Vontade ultrapasou a marca de 11 milhões de atendimentos prestados e benefícios concedidos em centenas de municípios brasileiros no ano passado - Foto: Divulgação

A Legião da Boa Vontade (LBV) celebra, nesta sexta-feira (7), os 50 anos de atuação no Recife.

A programação comemorativa será realizada a partir das 14h, na sede da instituição, localizada na Rua dos Coelhos, nº 219, no bairro dos Coelhos, área central do Recife, próximo ao Imip.

Leia também

• Feriado em Olinda: confira o que abre e o que fecha no dia de São Salvador do Mundo

• Inmet divulga alerta de vendaval para Pernambuco e outros estados

• Caminhão tomba em viaduto no Recife e deixa trânsito complicado na manhã desta quarta-feira (5)

O evento conta com homenagens em reconhecimento à trajetória da entidade na capital pernambucana, além de apresentações culturais preparadas por crianças e idosos atendidos pela instituição.

As atividades marcam as cinco décadas de atuação da LBV em ações de assistência social, educação e promoção da cidadania.

A celebração reunirá colaboradores, parceiros, voluntários e convidados para comemorar a história da instituição. 

Serviço: Comemoração dos 50 anos da Legião da Boa Vontade do Recife

Reportar Erro

Veja também

Newsletter