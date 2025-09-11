A- A+

MUNDO Legisladores franceses recomendam proibição das redes sociais para menores de 15 anos As recomendações foram apresentadas em um relatório elaborado pelos membros da comissão, após meses de depoimentos de famílias, executivos e "influenciadores" para analisar o algoritmo do TikTok

Os menores de 15 anos na França deveriam ser proibidos de usar as redes sociais e as pessoas com idades entre 15 e 18 anos deveriam seguir um "toque de recolher digital" noturno, afirmou nesta quinta-feira (11) uma Comissão Parlamentar francesa sobre o TikTok.

As recomendações foram apresentadas em um relatório elaborado pelos membros da comissão, após meses de depoimentos de famílias, executivos de redes sociais e "influenciadores" para analisar o algoritmo do TikTok, um aplicativo de vídeos curtos muito popular entre os jovens.

O gabinete do presidente Emmanuel Macron já afirmou que queria proibir o uso por crianças e adolescentes, depois que a Austrália anunciou no ano passado que adotaria leis para impedir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais.

Além do relatório, o presidente da comissão, Arthur Delaporte, declarou à AFP que também apresentou uma denúncia ao Ministério Público contra o TikTok por "colocar em risco a vida" dos usuários.

A comissão, ao analisar o aplicativo, se deparou com "um oceano de conteúdos nefastos", com vídeos que "promovem o suicídio e a automutilação" e "uma exposição à violência em todas as suas formas", disse Laure Miller, principal relatora do grupo.

Um porta-voz do TikTok rejeitou "categoricamente" a "apresentação enganosa" da comissão e afirmou que os deputados tentam "transformar nossa empresa em bode expiatório diante dos desafios que afetam todo o setor e a sociedade".

O TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance, há "muito tempo adota uma política rigorosa em termos de segurança e proteção de seus usuários", principalmente os adolescentes, declarou.

A comissão foi criada em março para examinar o TikTok e seus efeitos psicológicos sobre os menores de idade, após uma ação apresentada em 2024 contra a plataforma por sete famílias que a acusaram de expor seus filhos a conteúdos que incitavam o suicídio.

Delaporte afirmou que "o TikTok colocou deliberadamente em risco a saúde e a vida de seus usuários". "Não há dúvida de que a plataforma sabe o que está falhando, que seu algoritmo é problemático", acrescentou.

O relatório da comissão recomenda que a proibição para menores de 15 anos possa ser ampliada até os 18 anos se, nos próximos três anos, as plataformas não respeitarem a legislação europeia.

A proposta de "toque de recolher digital" para pessoas de 15 a 18 anos consiste em que as redes sociais não estejam disponíveis para esta faixa etária das 22h00 às 8h00.

Veja também