São João Lei concede título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife ao Trem do Forró Lei de autoria do vereador Rinaldo Júnior (PSB) reconhece importância histórica e cultural do equipamento turístico

Considerada uma das mais tradicionais festas juninas de Pernambuco, o Trem do Forró virou Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. A lei que reconhece a importância da atração foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores do Recife, após duas votações, sendo a última foi nesta terça-feira (30).

O Projeto de Lei nº 79/2023 que concede o título, de autoria do vereador Rinaldo Júnior (PSB), segue para sanção do Prefeito João Campos (PSB), o que deve ocorrer nos próximos dias.

“Nosso Projeto de Lei, agora aprovado por essa Casa, tem por objetivo promover o reconhecimento do Trem do Forró como um dos nossos símbolos do São João. E é o Recife que tem o único Trem do Forró, muito tradicional em Pernambuco. São 33 anos promovendo uma festa sob trilhos. E esse arraial sob trilhos faz o percurso de ida e volta entre Recife e o Cabo de Santo Agostinho, transportando, em média, 8 mil pessoas todos os anos, onde em cada vagão há um trio de forró e muita animação, apresentando e promovendo nossas tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes”, destacou o autor do PL, Rinaldo Júnior.

O empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró, comemorou o reconhecimento. Na opinião dele, o título mostra a importância cultural que o equipamento tem para o São João do Recife. "Fico extremamente feliz com este reconhecimento do nosso projeto. São 33 anos. Isso é uma data. Eu sempre disse que é um produto do São João da capital pernambucana. O que o Recife tem a oferecer no São João? Uma das atrações é o Trem do Forró. Independentemente se ele vai pra Caruaru, para o Cabo ou Gravatá, o turista tem que vir à capital pernambucana. E o Recife oferece essa grande opção, que é o Trem. Felizmente, esse ano tivemos o reconhecimento da Câmara do Recife. É algo muito gratificante", ressaltou.

Os ingressos para as viagens deste ano estão disponíveis nos quiosques do Ticket Folia (Shopping Boa Vista e Riomar Shopping) e através do site da atração (www.tremdoforro.com.br).

A festa sobre trilhos ocorre nos dias 10 (com ingressos esgotados), 11, 17, 18, 24 e 25 de junho. A partida ocorre no Recife e o trem segue até o Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84km (ida e volta) embalado por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra. Os ingressos custam entre R$ 180 e R$ 210 reais.

Os kits são compostos por pulseira e camisa e dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar o que a gastronomia junina de Pernambuco tem de melhor e se divertir com apresentações culturais. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife. São mais de cinco horas de muita alegria.

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo. O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$ 3 milhões no Recife.

