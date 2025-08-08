A- A+

Mobilização Lei do Pai Presente: passeata que pede o aumento da licença-paternidade ocorre neste sábado (9) Manifestação terá concentração no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, a partir das 10h

A mobilização pela lei que pede o aumento da licença-paternidade chega na capital pernambucana neste sábado (9), véspera do Dia dos Pais, com passeatas simultâneas no Recife, em Brasília e em São Paulo.

Organizada pela Coalizão Licença Paternidade (CoPai), a manifestação “Lei do Pai Presente” terá concentração no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, a partir das 10h.

A passeata chama atenção para a presença paterna nos primeiros meses de vida dos filhos. Atualmente, a licença-paternidade tem a duração de apenas 5 dias.

Para alterar a questão, a ação tem o objetivo de pressionar o Congresso Nacional pela aprovação de um projeto de lei que amplie o direito para pelo menos 30 dias, com progressão gradual ao longo dos anos.

Durante a concentração, serão realizadas atividades para crianças, como a confecção de cartazes. Os organizadores também incentivam que os pais levem os seus filhos para a iniciativa e fortalecer o simbolismo da causa.

Legislação

No momento, existem dois Projetos de Lei (PL) em andamento, o PL 6.216/2023 na Câmara dos Deputados e o seu correspondente no Senado com PL 3.773/2023.

Desde julho, a discussão do assunto está mais acalorada no Congresso, em Brasília, porque os deputados aprovaram um requerimento de urgência para votação de PLs que aumentam a licença-paternidade.

“Trinta dias é o mínimo para uma licença-paternidade de verdade. Os pais precisam deste tempo de qualidade, com seu emprego e renda garantidos, para contribuir com as necessidades da família nesse momento desafiador, para criarem novos hábitos e para desenvolverem o vínculo com seu bebê”, afirmou Camila Bruzzi, presidente da CoPai.

Benefícios

Segundo um levantamento realizado pela CoPai, 92% da população brasileira apoia a mudança da lei.

Estudos também afirmam que pais que usufruem de licenças mais longas apresentam melhora na saúde mental. De acordo com o relatório internacional Helping Dads Care, realizado no Brasil e em outros seis países, a iniciativa provoca uma maior satisfação profissional e pessoal nos homens.

No campo empresarial, um levantamento do Boston Consulting Group com a Ernst & Young mostrou que 70% das empresas que adotaram licenças-paternidade ampliadas notaram maior engajamento dos funcionários, e 80% relataram melhora no desempenho profissional.

A medida também contribui para o desenvolvimento das mulheres no mercado de trabalho, já que reduz a sobrecarga sobre as mães e diminui a discriminação em processos seletivos.

Serviço

Passeata “Lei do Pai Presente” - Por uma licença-paternidade de verdade

Local: Cais da Alfândega em frente ao Shopping Paço Alfândega

Concentração: 10h.



