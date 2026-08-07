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Violência contra mulher Lei Maria da Penha completa 20 anos: origem, avanços e desafios para proteção das mulheres Em Pernambuco, entre janeiro e julho de 2026, foram registradas 26.558 ocorrências de violência doméstica e familiar contra pessoas do sexo feminino

"Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social".



É o que estabelece o artigo 2º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), sancionada há exatos 20 anos, em 7 de agosto de 2006, e considerada um dos maiores marcos da legislação brasileira na proteção dos direitos das mulheres.



Ao completar duas décadas, a lei consolidou mecanismos para prevenir, punir e combater a violência doméstica e familiar, transformando a forma como o estado brasileiro e a sociedade enxergam um problema que, durante décadas, permaneceu invisibilizado e tratado como uma questão privada.



Para a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Almeida, em entrevista à Folha de Pernambuco, o principal legado da legislação é reconhecer a mulher como sujeito de direitos.



Segundo ela, antes da lei, os crimes de violência doméstica eram tratados como de menor potencial ofensivo, o que contribuía para a impunidade e invisibilizava a gravidade dessas agressões.

"A Lei Maria da Penha traz a mulher a um espaço de protagonismo para valorizar a dignidade e promover o reconhecimento dela enquanto pessoa humana. Parece algo óbvio, mas a gente precisa lembrar que os crimes cometidos contra a mulher antes da Lei eram crimes conhecidos como de menor potencial ofensivo, o que significava dizer que a mulher não era considerada cidadã, com toda a dignidade que a Justiça, a democracia, a cultura e a sociedade devem dar", relata Regina Célia Almeida.

Origem

A origem da lei está ligada à história da farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Em 1983, ela sofreu duas tentativas de feminicídio praticadas pelo então marido, o colombiano Marco Antonio Heredia Viveros.



Na primeira situação, foi baleada enquanto dormia e ficou paraplégica. Meses depois, durante a recuperação, sofreu uma nova tentativa de assassinato, quando o agressor tentou eletrocutá-la durante o banho.

Farmacêutica Maria da Penha, mulher que inspirou a Lei Nº 11.340 | Foto: Agência Brasil/Arquivo

Mesmo diante da gravidade dos crimes, o processo judicial se arrastou por quase duas décadas. O primeiro julgamento de Marco Antonio aconteceu em 1991, oito anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas, devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade.



Cinco anos depois, em 1996, o agressor foi julgado pela segunda vez e condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Apesar disso, sob alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, a sentença não foi cumprida.



O caso ganhou repercussão internacional e foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), que, em 2001, condenou o estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres do país.



A decisão determinou que o Brasil promovesse mudanças estruturais para proteger mulheres vítimas de violência, tornando-se o principal impulso para a criação da Lei Maria da Penha.

A Lei

Sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei Nº 11.340 reconhece cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Também criou instrumentos inéditos, como medidas protetivas de urgência, possibilitando que o agressor seja afastado do lar, proibido de manter contato com a vítima ou de se aproximar dela.



Além disso, estabeleceu a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, incentivou a implantação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, casas de acolhimento, centros de referência, além da atuação integrada entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, segurança pública, assistência social e saúde.



Ao longo dos últimos 20 anos, a lei passou por sucessivos aperfeiçoamentos para ampliar a proteção às vítimas. Entre eles estão o fortalecimento das medidas protetivas, a criminalização do descumprimento dessas determinações judiciais e o monitoramento de agressores por dispositivo eletrônico. A Lei e seus desdobramentos também ampliaram o conhecimento da população sobre o tema.

"A Lei Maria da Penha traz uma proposta consistente e de política pública, com diretrizes bem definidas na área da educação, do direito, da saúde, da segurança pública, da economia e da comunicação social. Coloca luz forte sobre a questão da mulher negra, da mulher periférica, da mulher trans, de todas as mulheres, de todas as paletas, de todos os segmentos regionais, sociais e políticos", destaca a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha.

Regina Célia Almeida também aponta delegacias especializadas, centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência, criação dos centros de reabilitação aos autores da violência e, principalmente, a consolidação da educação como ferramenta de prevenção da violência.

"Estamos fazendo 20 anos de Lei Maria da Penha, mas só agora entre 18, 19 e 20 anos, é que a escola tá vindo também como linha de frente, como alvo de atenção necessária, fundamental, para que a gente possa construir uma cultura de prevenção, quebrando a geracionalidade da violência e gerando um legado de justiça, cidadania e acesso aos direitos para todas as mulheres", ressalta.

Desafios

Apesar das conquistas, os desafios permanecem expressivos. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher de 2025, realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência e pelo DataSenado, com 21.641 entrevistadas em todo o Brasil, aponta que mais da metade (58%) afirmou conviver com situações de violência há mais de um ano, e que sete de cada dez mulheres relataram que sua rotina diária foi significativamente impactada pela violência.



O levantamento mostra que 68% das mulheres que sofreram violência não procuraram a polícia. Entre os principais motivos, 17% apontaram preocupação com filhos, 14% não acreditavam que haveria punição, 12% relataram medo do agressor e 6% afirmaram dependência financeira.

"A Lei Maria da Penha não é uma lei perfeita, mas é uma lei completa. Enquanto lei, enquanto construção, enquanto objetivo, enquanto direitos humanos, no sentido pedagógico, no sentido preventivo e punitivo, a Lei Maria da Penha, ela é completa. O que nós precisamos investir e trazer o olhar é sobre a implementação da lei através das políticas públicas. Se as falhas existem, é porque os gestores que estão à frente das políticas públicas em nos três níveis ainda são pessoas que trazem em si uma mentalidade machista e misógina estrutural e, consequentemente, isso acaba interferindo nas decisões mais importantes, fundamentais para a garantia dos direitos e acesso à justiça para as mulheres", afirma Regina Célia Almeida.

Principal motivo para não ter denunciado a agressão segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher de 2025:

Fonte: Instituto de Pesquisa DataSenado 2025

As agressões ocorreram na presença de filhos de pelo menos 38% das mulheres, evidenciando que a violência doméstica produz impactos que ultrapassam as vítimas diretas.



Especialistas apontam que a efetividade da Lei Maria da Penha depende diretamente da existência de uma rede de proteção estruturada. Em muitos municípios brasileiros, especialmente fora dos grandes centros urbanos, ainda faltam delegacias especializadas, casas-abrigo, equipes multidisciplinares e serviços de atendimento capazes de garantir o cumprimento rápido das medidas protetivas.



Outro desafio é a prevenção. Embora a legislação tenha fortalecido a resposta do estado após a violência ocorrer, especialistas defendem que o enfrentamento passa também pela educação para a igualdade de gênero, pelo combate ao machismo estrutural, pela autonomia econômica das mulheres e pela conscientização desde a infância sobre relações baseadas no respeito.

"As políticas públicas devem ajudar tomando com mais seriedade um orçamento justo, aplicável e estratégico para todas as demandas que as mulheres trazem na construção desse ser de direitos. A gente precisa entender que a violência é resultado de todas as situações e condições de vulnerabilidades que são impostas à mulher", destaca Regina Célia Almeida.

Entre os exemplos, ela cita dificuldades no acesso à educação desde a infância, à saúde - com ênfase nas políticas reprodutivas -, e na equiparação salarial entre homens e mulheres.



"Uma pesquisa constatada pela ONU Mulheres e também pela Oxford aponta que mulheres negras só vão conseguir alcançar um padrão legítimo, digno e justo de salarial daqui a 170 anos. Tem que se levar 170 anos para isso. A gente precisa pensar sobre, os direitos têm que estar garantidos para todas nós", afirma a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha.

Cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Almeida | Foto: Filipe Almeida/Divulgação

Violências invisibilizadas

Regina também chama atenção para a necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. Para ela, muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos porque naturalizam agressões psicológicas, patrimoniais, morais e sexuais.

"O fato de você saber que a Lei Maria da Penha existe não significa que você a conhece. É necessário conhecer mais o amiúde da lei, e uma das questões do amiúde da lei estão nos tipos de violência", destaca.

Ela explica que frases como "ele nunca me bateu" revelam a normalização de outras formas de violência, também previstas na legislação. "Essas naturalizações vão invisibilizando por conta da naturalização de práticas íntimas na relação de afeto que existem nos relacionamentos. Isso é extremamente perigoso", ressalta Regina Célia.

Pernambuco

Em Pernambuco, o enfrentamento à violência contra a mulher continua sendo uma das principais demandas da segurança pública e da rede de proteção social. Segundo indicadores da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), disponíveis no site oficial da pasta, entre janeiro e julho de 2026, foram registradas 26.558 ocorrências de violência doméstica e familiar contra pessoas do sexo feminino.



Março de 2026 foi o mês com maior número de ocorrências do tipo em Pernambuco (4.138), seguido por janeiro (4.085), maio (3.918), abril (3.804), junho (3.675), julho (3.507) e fevereiro (3.431).



No recorte das regiões, do total de ocorrências, 4.594 foram na Capital; 7.544 na Região Metropolitana; e 14.420 no interior. O município com maior número de registros no período é o Recife, com 4.594 ocorrências.



Confira lista:

1 - Recife: 4.594 ocorrências.

2 - Jaboatão dos Guararapes: 1.956 ocorrências.

3 - Petrolina: 1.635 ocorrências.

4 - Olinda: 1.442 ocorrências.

5 - Paulista: 1.348 ocorrências.

6 - Caruaru: 1.101 ocorrências.

7 - Cabo de Santo Agostinho: 625 ocorrências.

8 - Camaragibe: 484 ocorrências.

9 - Serra Talhada: 459 ocorrências.

10 - Garanhuns: 444 ocorrências.

A SDS-PE somou a quantidade de vítimas de estupro no estado de janeiro a julho deste ano: 1.259 ocorrências do tipo, sendo 754 no Interior, 292 na RMR e 213 na Capital. Quanto aos casos de feminicídio, de janeiro a junho deste ano, foram 35 mortes pela condição de ser mulher. Em todo o ano de 2025, o estado registrou 88 vítimas do crime.



No cenário nacional, o Brasil contabiliza 741 feminicídios no primeiro semestre de 2026, segundo dados do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e pelo Ministério das Mulheres. Os números no país representam redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 760 casos.



Evolução mensal dos números de vítimas de violência doméstica e familiar do sexo feminino em Pernambuco por região de janeiro a julho de 2026:

Fonte: SDS-PE/Reprodução

Acolhimento

Pernambuco conta com o Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), unidade especializada da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), e 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), localizadas nas seguintes cidades:



Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru, Paulista, Surubim, Goiana, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Palmares e Arcoverde.



Nas unidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Olinda, o atendimento é realizado 24 horas por dia, garantindo acolhimento contínuo às mulheres.



Juizados de Violência Doméstica e Familiar, serviços de acolhimento, Patrulha Maria da Penha e centros de referência voltados ao atendimento psicossocial e jurídico das vítimas, integram a rede de combate.



Nos últimos anos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o Ministério Público e a Defensoria Pública também ampliaram ações voltadas à fiscalização das medidas protetivas, ao atendimento especializado e à conscientização da população.



No TJPE, são 12 varas especializadas no Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Dessas, cinco estão na capital, das quais duas são Varas de Medidas Protetivas de Urgência. A Região Metropolitana do Recife conta com outras cinco unidades, distribuídas no Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Olinda e Jaboatão dos Guararapes; além de mais duas no interior localizadas em Caruaru e Petrolina. Segundo o TJPE, todas as varas contam com equipes multidisciplinares, compostas por assistentes sociais e psicólogas.

"Em julho de 2025, o TJPE lançou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) Eletrônica, uma ferramenta que permite que mulheres vítimas ou risco de violência doméstica possam requerer o afastamento de seus agressores diretamente pela internet pelo site do TJPE, sem sair de casa e sem ajuda direta, de forma rápida, direta e sigilosa. Tudo isso por meio de um formulário prático e rápido, com respostas descritivas e objetivas, podendo anexar fotos, vídeos e áudios no depoimento. O pedido é enviado diretamente para o juiz ou juíza, que responde ao pedido muito antes do prazo legal de 48h", explica o tribunal.

Para fortalecer a rede de apoio às mulheres, foi adicionado, em dezembro do ano passado, a funcionalidade "Alerta Mulher" ao aplicativo do TJPE+: um botão de emergência que a usuária acione instantaneamente uma rede de contatos de confiança, previamente estabelecida, que receberá sua localização em tempo real pelo WhatsApp e orientações claras para acionar a polícia ou prestar ajuda imediata.

"O TJPE também desenvolveu, no início de 2025, o Programa Reconstruir, voltado à responsabilização e reeducação de homens autores de violência contra as mulheres, por meio de Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência (GRHAVs); formação, supervisão e qualificação de equipes técnicas; articulação de convênios e parcerias institucionais; desenvolvimento de campanhas preventivas e ações educativas para promoção da não violência contra as mulheres. Até o momento, 69 participantes concluíram o programa com aproveitamento satisfatório", ressalta o TJPE.



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) destaca que a Patrulha Maria da Penha é um serviço especializado da corporação voltado ao acompanhamento de mulheres que possuem Medidas Protetivas de Urgência (MPU).



"Durante o atendimento, o efetivo também orienta as mulheres sobre seus direitos, os canais de denúncia e os serviços disponíveis na rede de proteção, além de identificar situações que possam indicar agravamento do risco. Quando há notícia de descumprimento de medida protetiva ou de nova situação de violência, a ocorrência é tratada de acordo com os protocolos operacionais e encaminhada às providências cabíveis. A atuação da Patrulha, portanto, tem caráter preventivo e protetivo, buscando interromper o ciclo de violência e evitar que situações de ameaça ou descumprimento das medidas evoluam para episódios mais graves", afirma a PMPE.

Atualmente, a Patrulha Maria da Penha está presente em 37 Organizações Militares Estaduais (OMEs), entre batalhões e companhias da PMPE, ampliando a capacidade de atendimento especializado às mulheres em diferentes regiões de Pernambuco.

"Patrulha Maria da Penha vem passando por um processo de fortalecimento e modernização, com ampliação da presença territorial, aumento da estrutura de viaturas, investimento em tecnologia, capacitação do efetivo e aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento das mulheres. Também vêm sendo ampliadas ações de prevenção e conscientização, como palestras, campanhas educativas e projetos voltados a diferentes públicos, com o objetivo de promover uma mudança cultural e ampliar o conhecimento da sociedade sobre a violência doméstica e familiar", destaca a PMPE.

Patrulha Maria da Penha está presente em 37 Organizações Militares Estaduais (OMEs), entre batalhões e companhias da PMPE | Foto: SDS-PE/Divulgação

De acordo com a corporação, entre as boas práticas desenvolvidas pela Patrulha Maria da Penha destacam-se a capacitação continuada dos Policiais Militares para atuação especializada e humanizada; o projeto Maria da Penha Vai à Escola, voltado à conscientização de estudantes sobre prevenção da violência e cultura de paz; e os programas Missão Acolhimento e Missão Acolhimento Redes, destinados à capacitação integrada dos profissionais da segurança pública e da rede de proteção.



A corporação também destaca o projeto Papo de Homem, que busca conscientizar o público masculino sobre seu papel na prevenção da violência doméstica; os projetos Empreender Mulher e Empodera Mulher, voltados ao fortalecimento da autonomia financeira, autoestima e bem-estar das mulheres; além das ações de panfletagem e da implantação da Cabine Lilás, que realiza atendimento especializado desde o primeiro contato da vítima.

Com atuação em 12 municípios - Afogados da Ingazeira, Tabira, São José do Egito, Solidão, Santa Terezinha, Tuparetama, Brejinho, Itapetim, Ingazeira, Iguaracy, Carnaíba e Quixaba-, a Patrulha acompanha atualmente mais de 180 mulheres com Medidas Protetivas de Urgência.

Outra iniciativa estadual é o atendimento humanizado oferecido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) Antônio Persivo Cunha, no Recife. A unidade dispõe de uma sala exclusiva para acolher mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, com o objetivo de proporcionar mais privacidade, reduzir a exposição e oferecer atendimento humanizado durante os exames periciais.



Segundo o IML, sempre que possível, os atendimentos são realizados por médicas legistas, com apoio de profissionais mulheres nos procedimentos mais sensíveis. Além da produção de provas para investigações e processos judiciais, o IML atua de forma integrada com a rede de proteção, encaminhando as vítimas para serviços de saúde e assistência social.

Casos de violência contra a mulher devem ser denunciados. O Ligue 180 é um dos canais | Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Canais de denúncia

No estado, a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco recebe denúncias pelo telefone gratuito 0800 281 8187 ou atendimento virtual.



Em âmbito nacional, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, como canal para receber e encaminhar denúncias de violência contra as mulheres aos órgãos competentes.



O serviço é gratuito e também oferece orientação sobre direitos e serviços da rede de atendimento. Confira outros contatos:



Polícia Militar: Disque 190 (quando o crime está acontecendo)



Disque Denúncia: (81) 3421 9595 (para outras situações)

Disque Denúncia do MPPE: 0800 2819455 (de segunda a sexta- feira, das 12h às 18h)

Delegacias Especializadas da Mulher:

Recife

1ª Delegacia de Polícia da Mulher – Recife – 24h

Praça do Campo Santo, s/n - Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184-3352 / 3184-3354

Jaboatão dos Guararapes

2ª Delegacia de Polícia da Mulher - Jaboatão dos Guararapes – 24h

Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184-3444 / 3184-3445

Petrolina

3ª Delegacia de Polícia da Mulher – Petrolina – 24h

Avenida das Nações, 220, Centro

Telefone: (87) 3866-6628 / (87) 3866-6629

Caruaru

4ª Delegacia Especializada da Mulher - 24h

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106

Paulista

5ª Delegacia de Polícia da Mulher - Paulista - 24h

Praça Frederico Lundgren, s/n – Centro. (complexo policial)

(81) 3184-7072 / 3184-7074

Surubim

7ª Delegacia de Polícia da Mulher - Surubim

R. Santos Dumont, 242 - Cabaceira

Telefone: (81) 3624-1983

Goiana

8ª Delegacia de Polícia da Mulher - Goiana

Rua Duque de Caxias, 661, Centro.

Telefone: (81) 3626-8509 / (81)3626-8510

Garanhuns

9ª Delegacia de Polícia da Mulher - Garanhuns

Avenida Frei Caneca, nº 460 – Centro.

Telefone: (87) 3761-8507 / (87) 3761-8510

Vitória de Santo Antão

10ª Delegacia de Polícia da Mulher – Vitória de Santo Antão

Av. Henrique de Holanda, nº 1333 – Redenção.

Telefone: (81) 3526-8789

Salgueiro

11ª Delegacia de Polícia da Mulher – Salgueiro

Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, Bairro Nossa Senhora das Graças, Salgueiro –PE.

Telefone: (87) 98877-2209

Afogados da Ingazeira

13ª Delegacia de Polícia da Mulher – Afogados da Ingazeira

Rua Valdevino Praxedes, s/n, Manoela Valadares.

Telefone: (87) 3838-8782

Cabo de Santo Agostinho

14ª Delegacia de Policia da Mulher - 24h

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

Olinda

15ª Delegacia Especializada da Mulher - PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

Palmares

16ª Delegacia de Polícia da Mulher - Palmares

Avenida Capitão Pedro Ivo, 590, Centro, Palmares

Arcoverde

17ª Delegacia de Polícia da Mulher - Arcoverde

Rua Augusto Cavalcante, nº 276, Bairro Centro, Arcoverde-PE.

Telefone: (87) 98877-2210

Instituto Médico Legal

Rua do Pombal, nº 455. Santo Amaro. Recife. Fone: (81) 3222.5814



Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Sexista:

Recife

Centro de Referência Clarice Lispector

Rua Bernardo Guimarães, nº 470. Boa Vista. Fone: (81) 3232.5370/0800.2810107

Jaboatão

Centro de Referência Maristela Justus

Rua Travessa São João, nº 64. Massaranduba. Fone: (81) 3468.2485

Olinda

Centro de Referência Márcia Dangremon

Rua Maria Ramos, nº 131. Bairro Novo. Fone: (81) 3429.2707/0800.2812008.



Atuação do Instituto Maria da Penha

O Instituto Maria da Penha (IMP), organização não governamental sem fins lucrativos, nasceu em Fortaleza, em 2009, e atua no monitoramento e desenvolvimento de práticas e políticas públicas para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.



Regina explica que a atuação acontece por meio de ações educativas, além de oferecer atendimento remoto para mulheres em situação de violência no Brasil e brasileiras que vivem no exterior.



"O Instituto Maria da Penha trabalha na frente da cultura de prevenção. Nossas ações são todas pedagógicas, mas temos também a parte de atendimento à mulher em situação de violência. Esse atendimento é online", explica a cofundadora e vice-presidente do Instituto.



Além de palestras, oficinas e capacitação em escolas, empresas e órgãos públicos, o IMP também promove, em Pernambuco, um curso de formação de voluntários em parceria com o Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, preparando homens e mulheres para atuar no enfrentamento à violência contra a mulher.



Ações

Em alusão aos 20 anos da Lei Maria da Penha, ações de conscientização e fortalecimento da rede de proteção às mulheres serão realizadas na RMR. Entre as iniciativas está uma campanha educativa na Estação Central do Metrô do Recife, na área central da capital, promovida pela Secretaria da Mulher de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio da Patrulha Maria da Penha.



A ação, que acontece nesta sexta-feira (7), das 7h às 10h, contará com distribuição de materiais informativos e orientações sobre os canais de denúncia, os serviços de acolhimento e a rede de proteção disponível para mulheres em situação de violência.



No sábado (8), a cidade de Olinda realiza o "Olinda Lilás", com atividades culturais, cortejos, exposições e mobilizações em defesa dos direitos das mulheres. O evento gratuito será realizado no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Guadalupe e na Praça do Carmo, das 9h à meia-noite.



A programação integra a campanha Agosto Lilás e busca ampliar a conscientização da população sobre o enfrentamento à violência de gênero, além de divulgar os serviços da rede de proteção do município.

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