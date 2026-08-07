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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER Lei Maria da Penha: perícia criminal pode previnir feminicídio e interromper ciclo de violência APOC-PE defende que ampliar e fortalecer a atuação pericial é essencial para proteger mulheres e impedir a impunidade do agressor

A violência contra a mulher não costuma começar com um crime extremo. Antes do feminicídio, é comum haver uma sequência de violências morais, psicológicas, físicas e patrimoniais que, se identificadas e documentadas adequadamente, podem ser interrompidas.

Exatas duas décadas após a criação da da Lei Maria da Penha, um marco na proteção dos direitos das mulheres, especialistas defendem que ampliar e fortalecer a atuação pericial é um passo essencial para interromper um ciclo de violência doméstica.

Nesse contexto, o papel da perícia criminal e da medicina legal vai além da produção de provas após o crime consumado, como explica a presidente da Associação de Polícia Científica de Pernambuco (Apoc-PE), Camila Reis.

"A atuação pericial deve ser vista também como uma ferramenta de prevenção. Os laudos produzidos pela medicina legal podem fornecer elementos técnicos essenciais para embasar medidas protetivas e outras decisões judiciais capazes de interromper a escalada da violência. Por isso, é fundamental ampliar equipes especializadas e incorporar psicólogos forenses, profissionais que já atuam em diversos países com protocolos internacionalmente validados, mas cuja presença ainda é muito incipiente no Brasil", afirma.

O trabalho pericial contribui de forma direta para a comprovação da materialidade do crime. Sua atuação, segundo a presidente da associação, é fundamental para sustentação jurídica às medidas protetivas e processos penais, e impede a impunidade do agressor.

"É a perícia criminal e a medicina legal que fornecem provas técnicas capazes de responsabilizar o agressor de forma inequívoca. No entanto, ainda enfrentamos equipes mal distribuídas e subdimensionadas diante da demanda", conclui Camila.

Violência patrimonial

Retenção, subtração destruição ou controle de bens, valores, documentos pessoais ou instrumentos de trabalho: é assim que se classifica violência patrimonial, .

Sendo frequentemente confundida com conflitos do relacionamento ou dificuldades financeiras, esse tipo de agressão se torna difícil de ser percebida e denunciada.

Uma das principais ferramentas de identificação e na produção de provas em casos de violência doméstica é a perícia patrimonial. Equipes especializadas nesta área realizam análises técnicas de bens, documentos e finanças para comprovar danos ou controle econômico indevido.

"As equipes de perícia patrimonial também contribuem com provas materiais que fortalecem as investigações e auxiliam a Justiça na adoção de medidas de proteção às vítimas. É um trabalho pouco conhecido, mas que faz diferença no enfrentamento desse tipo de crime", explica a presidente da Apoc-PE.

Para Camila, o enfrentamento à violência doméstica precisa ser feito de forma multidisciplinar e nenhuma ação é eficaz quando é feita de forma isolada.

"A violência contra a mulher não afeta apenas a vítima. Ela é um problema social que alimenta a criminalidade e perpetua ciclos de violência. Precisamos fortalecer a cultura da prevenção e reconhecer a perícia criminal e a medicina legal como partes essenciais desse processo, atuando desde os primeiros sinais de violência e não apenas quando o crime já se consumou", reforça Camila Reis.

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