COMEMORAÇÃO Lei torna 29 de outubro Dia Estadual do Influenciador Digital em Pernambuco Data foi oficializada em lei publicada nesta sexta-feira (15)

Os influenciadores digitais de Pernambuco agora têm um dia estadual no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado.

Segundo a lei nº 18.387, publicada na edição desta sexta-feira (15) do Diário Oficial do Poder Legislativo, a data escolhida para celebrar a categoria foi 29 de outubro.

O projeto que originou a lei é de autoria do deputado estadual France Hacker (PSB). Na justificativa do texto da proposta, o parlamentar afirmou que a data escolhida alude ao envio do primeiro e-mail, em 29 de outubro de 1969.

" Essas pessoas são consideradas líderes de opinião em sua área de especialização e podem influenciar a percepção de marcas, produtos ou tendências. Os influenciadores digitais geralmente têm uma base de seguidores leais e engajados, permitindo-lhes gerar conteúdo relevante e autêntico para o seu público", disse France Hacker ao justificar o projeto, que virou lei após promulgação do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (PSDB).

Recife

Em junho deste ano, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), sancionou uma lei municipal semelhante à estadual, que instituiu o Dia do Influenciador Digital no Recife.

Diferente do 29 de outubro da lei estadual, no Recife a data será celebrada em 30 de novembro, escolhida pelo Fluvip, grupo de marketing de influência na América Latina e nos Estados Unidos, como o dia de reconhecimento para os influenciadores em todo o mundo.



