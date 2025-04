Leia prólogo inédito do Papa Francisco sobre amor e matrimônio

A- A+

O Papa Francisco tem um texto inédito seu sobre o amor e o matrimônio, dirigido aos jovens, que faz parte do prólogo do novo livro "Youcat Love Forever", feito em parceria com a Fundação Youcat, organização que promove a fé católica entre os jovens.







Baseado na exortação apostólica Amoris Laetitia, o volume busca aproximar os ensinamentos da Igreja sobre o amor duradouro às novas gerações e é o quinto prólogo pessoal que o Pontífice escreveu para uma publicação desta fundação. Leia abaixo:

Caros amigos,

Na minha terra natal, a Argentina, há uma dança que eu amo muito, da qual eu participava muito quando era jovem: o tango. Tango é um maravilhoso jogo livre entre homem e mulher, cheio de charme e atração erótica. Os dançarinos cortejam uns aos outros e vivenciam proximidade e distância, sensualidade, atenção, disciplina e dignidade. Eles se alegram no amor e entendem o que pode significar se entregar completamente a alguém. Talvez pela lembrança distante desta dança, chamei a minha grande exortação apostólica sobre o matrimônio de Amoris Laetitia: a alegria do amor.

Sempre me emociono ao ver jovens que se amam e têm a coragem de transformar seu amor em algo grandioso: “Quero te amar até que a morte nos separe”. Que promessa extraordinária! Claro que eu não sou cego, e você também não. Quantos casamentos fracassam hoje em dia depois de três, cinco, sete anos? Talvez seus pais também tenham entrado no sacramento do matrimônio com a mesma coragem, mas não conseguiram levar seu amor à plenitude. Não seria melhor, então, evitar a dor, tocar-se apenas como numa dança passageira, desfrutar um do outro, brincar juntos e depois ir embora?

Não acredite! Acredite no amor, acredite em Deus e acredite que você é capaz de embarcar na aventura de um amor que durará a vida toda. O amor quer ser permanente; “Até novo aviso” não é amor. Os humanos têm o desejo de ser aceitos sem reservas, e aqueles que não têm essa experiência muitas vezes carregam, sem saber, uma ferida para o resto da vida. Por outro lado, quem entra em união não perde nada, mas ganha tudo: a vida em sua plenitude.

A Sagrada Escritura é muito clara: “Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne” (Gênesis 2:24). Uma só carne! Jesus leva tudo isso ao ápice: “Assim, eles já não são dois, mas uma só carne” (Marcos 10:8). Um corpo. Uma única habitação. Uma vida. Uma família. Um amor.

Para ajudar vocês a construir uma base para seu relacionamento baseada no amor fiel de Deus, convoquei toda a Igreja a fazer muito mais por vocês. Não podemos continuar como antes: muitos só veem o belo ritual. E então, depois de alguns anos, eles se separam. A fé é destruída. Feridas abertas. Muitas vezes há crianças que não têm pai ou mãe. Para mim isso é como dançar tango mal. O tango é uma dança que deve ser aprendida. Isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de casamento e família. Antes de receber o sacramento do matrimônio, é necessária uma preparação adequada. Um catecumenato, eu ousaria dizer, porque toda a vida acontece no amor, e o amor não é algo para ser encarado levianamente.

Talvez a palavra catecumenato não signifique nada para você. Na Igreja primitiva, qualquer pessoa que quisesse se tornar cristão tinha que passar pelo que é chamado de “catecumenato”, um caminho de aprendizado e confirmação pessoal que muitas vezes durava vários anos . Sempre sonhei com uma formação semelhante para o sacramento do matrimônio: isso poderia salvá-lo de decepções, de casamentos inválidos ou instáveis.

Fiquei muito feliz em ver que o Youcat aceitou minha sugestão! Quando ouvi falar desse projeto pela primeira vez, anos atrás, e descobri que jovens católicos de 30 países estavam participando, pedi à equipe que lesse Amoris Laetitia e traduzisse para uma linguagem acessível aos jovens. Agora vejo que eles conseguiram! Este livro é um companheiro ideal no caminho para o sacramento do matrimônio. Ele fala da alegria do amor de uma forma envolvente e positiva, mas não ignora os obstáculos no caminho para uma vida compartilhada bem-sucedida.

Considere-o como leitura básica para qualquer tipo de preparação para o matrimônio, digna do título de catecumenato matrimonial. Participe com certeza dos cursos de preparação para o casamento! Quanto mais exigentes forem, melhor. Discuta este livro em casal ou com outros casais dos quais vocês são amigos. Como escrevi em Amoris Laetitia: “No amor jovem, a dança, passo a passo, uma dança em direção à esperança com os olhos cheios de admiração, não deve parar”.

Dele,

Papa Francisco

