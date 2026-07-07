Leilane Neubarth anuncia saída do jornalismo diário após 47 anos de carreira

A jornalista Leilane Neubarth anunciou nesta terça-feira (7) que está deixando o jornalismo diário após 47 anos de carreira. O comunicado foi feito ao vivo na GloboNews, durante uma participação em que relembrou sua trajetória e agradeceu ao público pela parceria construída ao longo de décadas.

Em seu pronunciamento, Leilane destacou os quase 17 anos de atuação na GloboNews e lembrou que iniciou sua carreira na TV Globo como estagiária, aos 19 anos. Ao longo desse período, passou pelas funções de repórter e apresentadora, acompanhando diferentes gerações de telespectadores.

Ao explicar a decisão, a jornalista afirmou que encerra um ciclo no jornalismo diário, mas ressaltou que não pretende abandonar a profissão. Segundo ela, o jornalismo continuará fazendo parte de sua vida e os próximos passos incluem novos projetos e desafios.

Durante a despedida, Leilane também recordou momentos marcantes da carreira, como a cobertura de eleições presidenciais, Olimpíadas e outros acontecimentos históricos. Para ela, o maior legado da profissão foi a oportunidade de conhecer pessoas, compreender diferentes realidades e contar histórias.

Com mais de quatro décadas de atuação, Leilane Neubarth integrou a equipe de programas como Bom Dia Brasil, Fantástico, Jornal da Globo, Jornal da GloboNews e, mais recentemente, comandava o Conexão GloboNews.