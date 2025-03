Leilão do Edifício Holiday sofre pedido de impugnação

A- A+

Pouco tempo depois do tão esperado leilão do Edifício Holiday, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a compra do imóvel sofreu pedido de impugnação. O prédio foi vendido por R$ 21.538.616,05, durante a venda pública, realizada no último dia 20 de fevereiro.



O que diz o TJPE?

Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) disse, por meio de nota, que o pedido de impugnação à arrematação foi, de fato, feito e que tramita na 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

"Foi concedida vista dos autos processuais ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para informar eventual interesse no feito. Após o pronunciamento do órgão ministerial, os autos retornam para decisão", diz o comunicado.

Estrutura do Edifício Holiday

O imóvel foi construído num terreno de 5.054,72 m², tem 15.221,80 m² de área construída, além de 1.589 m² de área coberta. O Holiday ainda tem:

442 apartamentos tipo estúdio, de 1 quarto (18,03 m²);

34 apartamentos tipo estúdio, de 2 quartos (36,06 m²);

17 lojas comerciais e boxes.

