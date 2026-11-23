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leilão Leilão solidário destina recursos para atendimento da AACD Recife Evento acontece a partir das 20h, de forma online e por telefone, reunindo mais de 150 lotes

A Associação de Assistência à Criança Deficiente do Recife (AACD) será beneficiada por um leilão solidário promovido pela FR Leilões nesta quarta-feira (25). O evento começa às 20h, com participação online e por telefone, e reúne mais de 150 lotes disponíveis para lances.



Parte do valor obtido com cada item arrematado será repassada diretamente à instituição pernambucana para custear a manutenção e a ampliação dos atendimentos de reabilitação física.

Os interessados já podem consultar o catálogo de lotes disponíveis e acompanhar o evento no site oficial da leiloeira ou dar lances via telefone pelos números (81) 99456-0020 e (81) 9.9131-3343.





Segundo a organização, os compradores vencedores receberão um e-mail após o encerramento com os dados bancários para efetuar o pagamento no prazo de até 72 horas.

AACD em Pernambuco

Inaugurada em 1999 a partir dos recursos da primeira edição do Teleton, a unidade da AACD no Recife completa 27 anos de funcionamento em 2026.



Estrutura de referência no estado para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, o espaço conta com Centro de Reabilitação e Oficina Ortopédica, recebendo pacientes de todos os municípios pernambucanos.

Somente ao longo de 2025, a unidade realizou mais de 152 mil atendimentos e entregou mais de 21 mil produtos ortopédicos sob medida, com a maioria dos serviços prestados gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).



Serviço

Data: Quarta-feira (25)

Horário: A partir das 20h

Formato: Online e por telefone: (81) 99456-0020 / (81) 99131-3343

Pagamento dos arremates: Por transferência bancária em até 72 horas após o encerramento do leilão, com dados enviados por e-mail aos vencedores

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