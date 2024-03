Leite de caixinha, garrafa ou em pó? Nutricionista explica se há um mais saudável

A- A+

Ao entrar em um supermercado há vários tipos de embalagens de leite. Há o que está dentro da caixa e pode ser armazenado em temperatura ambiente, os de garrafas que só podem ser guardados em ambientes frios e o em pó. Mas qual deles é melhor e mais saudável?

Inicialmente, é importante compreender a diferença entre cada um deles. O leite de caixinha, por exemplo, também chamado de UHT, passa por um processo térmico onde o leite é fervido em altas temperaturas e depois rapidamente resfriado.



Esse choque térmico elimina totalmente as bactérias, tanto as nocivas para à saúde, quanto as deteriorantes que ajudam a estragar o leite, mas também se vão as bactérias consideradas boas, chamadas de lactobacilos.

Por este motivo, eles podem ser conservados em temperatura ambiente e tem um período maior de validade — de até 4 meses — em comparação com os leites de garrafas ou saquinhos que são armazenados em geladeiras e ambientes mais frios.

Os leites de garrafa e saquinho, também passam por um processamento térmico, chamado de pasteurização que eliminam as bactérias nocivas à saúde e as deteriorantes, porém nem todas são eliminadas, o que os impossibilita de prolongar a sua vida útil.

Esse tipo de leite tem inclusive uma classificação entre A, B e C. Onde o primeiro tem uma quantidade de bactérias muito menor, do que o leite B, que tem uma quantidade ainda menor do que o leite C.

— A vantagem está toda no leite em pó, pois ele é mais seguro microbiologicamente falando. Em seu processamento ocorre a pasteurização, mas também é retirada toda a água, o que faz o tempo de validade dele ser maior também. Além de que, diferente do UHT, mesmo depois de aberto, ele dura até 15 dias de validade, e não tem desperdício, uma vez que você usa apenas a quantidade necessária de leite — afirma a nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi.





A especialista, porém, diz que muitas pessoas se queixam do sabor ao dizer que o leite em pó não tem o mesmo gosto do que o leite fluído, mas isso é devido a quantidade de pó usado na diluição. Há uma quantidade exata para ele não ficar fraco ou muito forte — 25g (1,5 colher de sopa) para 200 ml de água ou 8 colheres (sopa) para 1 litro de água. Consumidores também se queixam do sabor do leite de caixinha e diz que ele é diferente. Segundo Primi, isso ocorre por conta dos processamentos químicos durante o tratamento do leite que alterar o sabor em relação ao leite pasteurizado.

— Em relação a saúde ou valor nutricional, os três são iguais e são muito bons para a saúde. O que vai depender será a rotina de cada pessoa. O de garrafinha é necessário ir até o mercado pelo menos umas duas vezes durante a semana, enquanto o UHT ou de pó, pode comprar a quantidade ali de leite para consumir durante o mês. Porém, depois de aberto, o UHT também dura de 3 a 4 dias, o que pode levar ao desperdício. Por isso nesse caso, é melhor comprar o em pó, que não há desperdício e a segurança é maior — explica a nutricionista.

