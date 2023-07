Leite vegano é tão nutritivo quanto o da vaca? Novo estudo responde

A- A+

A substituição do leite de vaca por outros leites tem se tornado comum, principalmente em dietas veganas que optam por não consumir nenhum tipo de derivado animal. Essas outras opções contam com o leite produzido a base de plantas, como o de amêndoas, soja ou aveia.



Contudo, um novo estudo, apresentado na reunião anual da Sociedade Americana de Nutrição, mostrou que a maioria desses novos produtos provindos de fontes vegetais não carregam em si o mesmo potencial nutritivo que o encontrado no leite de vaca.

Uma das fontes importantes para a ingestão de cálcio e vitamina D, o leite de vaca também é rico em proteínas. Desta forma, pesquisadores, observando o aumento no consumo das opções à base de plantas neste ano, procuraram entender se as opções vegetais são mesmo uma boa opção como substitutos.

Para encontrar as respostas sobre o conteúdo nutricional dessas alternativas foram examinaram mais de 200 produtos à base de plantas, de 23 fabricantes diferentes, vendidos nos Estados Unidos em 2023.



Os pesquisadores realizaram um cálculo de nutrientes através de um programa para fazer uma estimativa de informações completas sobre os nutrientes.



Então, compararam o conteúdo nutricional encontrado nos rótulos de diferentes produtos apresentados como veganos com os encontrados no leite de vaca.



A conclusão encontrada pelo estudo é que em comparação ao leite de vaca, apenas 12% dos produtos alternativos continham quantidades comparáveis ou maiores de cálcio, vitamina D e proteína, três nutrientes essenciais para uma dieta equilibrada. Além disso, os leites feitos à base de soja e ervilha eram mais propensos a ter mais proteína do que os outros.

Enquanto o teor mediano de proteína foi de 2,0 gramas (g) de proteína por 240 mililitros (ml) de líquido, com uma uma variabilidade entre 0 a 12 gramas. Foi observado que 16% das alternativas lácteas estudadas apresentaram teor de proteína maior ou igual a 8 g por 240 ml, encontrado no leite de vaca.

Foi descoberto pelos cientistas 170 das alternativas foram enriquecidas com cálcio e vitamina D e que o nível de fortificação tendeu a ser semelhante ao leite lácteo. Em números, foi identificado cálcio e vitamina D em 76% dos produtos à base de aveia, 69% das alternativas à base de soja e 66% das alternativas à base de amêndoa.

— Nossos resultados fornecem evidências de que muitas alternativas de leite à base de plantas não são nutricionalmente equivalentes ao leite de vaca. Com base nessas descobertas, os consumidores devem procurar produtos alternativos ao leite à base de plantas que listem cálcio e vitamina D como ingredientes. Eles também podem querer considerar a adição de outras fontes de cálcio e vitamina D às suas dietas — diz a primeira autora da pesquisa Abigail Johnson, professora assistente e diretora associada do Centro de Coordenação de Nutrição da Escola de Saúde Pública da Universidade de Minnesota, nos EUA.

Veja também

MUNDO Avião bombardeiro de água que combatia incêndios cai na Grécia