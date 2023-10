Lenço umedecido e esfoliante: os 4 erros mais comuns que contribuem para o surgimento de rugas

A- A+

Beber água e dormir pelo menos 8 horas por noite são hábitos que fazem muito bem para a pele. Essas dicas todo mundo conhece. O que poucas pessoas sabem é que há algumas práticas que parecem saudáveis para a pele, mas não são.

Esses hábitos favorecem o aparecimento de rugas — linhas e depressões que se formam no rosto devido à perda da elasticidade e tonicidade, além de redução do colágeno e ácido hialurônico. O surgimento de rugas faz parte do processo comum de envelhecimento, no entanto alguns hábitos aceleram a degradação da pele.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Nina Prisk, enfermeira especialista em estética e anti-envelhecimento da Update Aesthetics, que tem clínicas em Londres, listou quatro hábitos que contribuem para o surgimento de rugas:

.Maquiagem à noite

Esquecer de tirar a maquiagem antes de ir dormir pode acelerar o envelhecimento da pele.

"Isso equivale a sufocar a pele", disse Prisk ao Daily Mail.

Usar maquiagem durante a noite interfere na produção de sebo pela pele – uma substância oleosa que o corpo libera para manter a pele hidratada e flexível. A falta de sebo pode deixar a pele seca e acelerar o processo de envelhecimento, pontuou a especialista.

.Não usar protetor solar

O protetor solar não deve ser usado apenas nos dias ensolarados, mas nos nublados também. Isso porque o raio ultravioleta do sol consegue passar pelas nuvens e afetar a pele.

Além de reduzir os riscos de surgimento de câncer de pele, o protetor solar também protege contra o envelhecimento da pele.

Estudos já comprovaram que a radiação solar acelera o processo de envelhecimento, principalmente do rosto.

"Se a pele for exposta ao sol por períodos prolongados de tempo, isso pode resultar em flacidez, pele enrugada e também pigmentação e tom de pele irregular", disse Prisk.

.Usar lenços de remoção de maquiagem

Lenços de remoção de maquiagem podem parecer uma maneira rápida e fácil de limpar o rosto antes de dormir (e evitar o erro do primeiro tópico). Mas dermatologistas não recomendam o uso desses produtos, pois eles contêm "produtos químicos agressivos que retiram a oleosidade natural da pele e interferem nos níveis de pH, estimulando o ressecamento e as rugas", detalhou a especialista.

Como não é necessário lavar o rosto após o uso, as substâncias presentes nos lenços continuam agindo na pele.

Utilizar esfoliantes físicos

Assim como os lenços faciais, esfregar a pele também pode ser terrível para a barreira natural da epiderme. Embora esfregar fisicamente possa ajudar a remover cravos, também elimina a umidade natural da pele, que é vital para uma aparência jovem.

"A esfoliação física também pode causar ressecamento excessivo da pele, o que pode resultar em pele rachada e descamada, além de irritação e sensibilidade", alertou Prisk.

Veja também

TABAGISMO Os 5 alimentos que têm nicotina e podem ser aliados de quem deseja parar de fumar