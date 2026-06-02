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CASO HENRY BOREL "Leniel era um pai ausente. Henry considerava meu pai mais próximo", diz Monique Em primeiro interrogatório no julgamento, mãe do menino afirma que mudança na relação entre o menino e Jairinho começou após episódio de "abraço apertado"

Pela primeira vez desde o início do julgamento do caso Henry Borel, Monique Medeiros falou diretamente aos jurados na manhã desta terça-feira. Em seu interrogatório, a mãe do menino relembrou o início do relacionamento com o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e afirmou que ele era visto como uma pessoa educada e atenciosa pela família. E, ao falar sobre a relação entre Henry e o pai biológico, Monique afirmou que Leniel Borel era um bom pai, mas que era um “pai ausente” e declarou que o menino tinha maior proximidade com o avô materno

Monique disse que o filho foi bem recebido na casa de Jairinho. Segundo ela a relação entre Henry e o ex-vereador, porém, começou a mudar após um episódio envolvendo um “abraço apertado”, relatado pelo pai do menino.

Ao responder às perguntas da juíza Elizabeth Machado Louro, Monique afirmou que a situação ocorreu no primeiro fim de semana que Henry passou com o pai após ela se mudar para o apartamento onde vivia com Jairinho. De acordo com seu relato, Leniel contou que o filho havia reclamado de um abraço dado pelo ex-vereador e pediu que o então namorado dela não repetisse o comportamento.

— Henry gostava do filme Frozen, em que um personagem falava em dar abraços apertados e quentinhos. Depois da volta dele (da casa) do pai, Leniel veio falar comigo que não gostou. Foi nesse dia que as coisas começaram a mudar — afirmou Monique aos jurados.

Segundo ela, Jairinho respondeu que Henry costumava pedir “abraços apertados” por causa do filme. Monique disse que não viu nada de anormal na explicação, mas acatou o pedido de Leniel para que o filho não ficasse sozinho com o ex-vereador.

Durante o interrogatório, Monique também descreveu o início do relacionamento com o ex-vereador. Ela afirmou que Jairinho telefonava com frequência, era atencioso e demonstrava interesse por ela e por Henry.

— Eu sempre quis ter uma família — declarou, acrescentando que acreditava compartilhar esse objetivo com o então companheiro.

Monique também relatou que, em outra situação, Henry a contou que fecebeu uma banda e uma moca de Jairo. Ela, segundo relato, perguntou a Jairo o motivo de ter feito isso com o filho. Jairo teria dito que estavam brincando juntos.

— Eu repreendi. Não queria esse tipo de brincadeira. A partir desse momento do abraço apertado o Jairo e Henry se distanciaram — disse Monique.

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