Lenine, João Gomes e Priscila Senna: confira a programação do Marco Zero nesta quinta (12)
Principal polo da festa na capital pernambucana vai se iluminar com o público em mais um ano de folia
O Carnaval 2026 começa oficialmente no Recife nesta quinta-feira (12). Após semanas de atrações prévias, o Marco Zero, no Bairro do Recife, principal polo da festa, vai se iluminar com o público em mais um ano de folia.
A festa começa logo às 17h30, com a Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu. O momento terá participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré, e promete emocionar o público.
Logo depois, às 19h30, Lenine, um dos homenageados do Carnaval o Recife deste ano, comanda o palco. O show terá participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok.
Em seguida, às 22h, Recife vai receber mais uma apresentação de "Dominguinho", projeto de muito sucesso de João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho. Encerrando a festa, Priscila Senna, a "Musa", sobe ao palco às 0h.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval do Recife - Polo Marco Zero, nesta quinta-feira (12):
QUINTA-FEIRA (12)
17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré
19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok
22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
0h - Priscila Senna
SEXTA-FEIRA (13)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.
18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
20h - Vanessa da Mata
22h - Iza
0h - Raphaela Santos
SÁBADO (14)
16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe
18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife
19h30 - Bloco do Silva
21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna
22h50 - Ludmilla
00h30 - Anderson Neiff
01h10 - Recife Capital do Brega
DOMINGO (15)
17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
21h - Mariene de Castro
22h50 - Pixote
00h40 - Sorriso Maroto
SEGUNDA-FEIRA (16)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
23h15 - Seu Jorge
01h - Alok
TERÇA-FEIRA (17)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
19h - Nena Queiroga
20h30 - Geraldo Azevedo
22h - Elba Ramalho
0h - Alceu Valença
2h - Spok e Orquestrão