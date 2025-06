Lenno Ferreira: Justiça manda soltar cantor da banda Desejo de Menina preso após show na Paraíba

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) mandou soltar o cantor Henio Ferreira dos Santos, popularmente conhecido como Lenno Ferreira.



O vocalista da banda Desejo de Menina havia sido preso na madrugada do último domingo (1º), após um show em João Pessoa, na Paraíba.

Lenno Ferreira é apontado como suspeito do homicídio culposo da gerente de serviços Thiara Freire, em um sinistro de trânsito em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.



O caso aconteceu em 5 de maio, no quilômetro 116 da BR-428. O sinistro também deixou sete pessoas feridas.

A decisão da Vara Única da Comarca de Santa Maria da Boa Vista pela soltura de Lenno Ferreira foi proferida nessa segunda-feira (2) pelo juiz Tomás Cavalcanti Nunes Amorim.



O cantor teve a liberdade provisória concedida, mediante algumas medidas cautelares:

- Pagamento de fiança no valor de R$ 40 mil em um prazo de 48 horas, sob pena de revogação da liberdade provisória;

- Suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor;

- Obrigação de manter atualizados endereço residencial e dados de contato telefônico.

O juiz da Vara Única da Comarca de Santa Maria da Boa Vista acatou justificativa da defesa do vocalista baseada em um laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o TJPE, a liberdade provisória foi concedida "após a avaliação de novos fatos sobre o acidente".

Segundo esse laudo, Lenno não apresentava sinais de embriaguez quando a equipe chegou ao local da ocorrência.

"A perícia sobre o acidente indicou, inicialmente, que pode ter havido culpa concorrente do outro condutor ao realizar manobra irregular do carro na via. Além disso, o investigado colaborou com as investigações até o momento e não se envolveu em novos incidentes", diz trecho da decisão do juiz Tomás Cavalcanti Nunes Amorim.

A defesa alegou, ainda, segundo a decisão, que a manutenção da prisão de Lenno Ferreira acarretaria "graves consequências extrapenais", já que ele é "artista reconhecido nacionalmente, com notoriedade pública e extensa agenda de shows", o que poderia comprometer "imagem, carreira e contratos" do vocalista.

Diante desse novo cenário da investigação, diz o TJPE, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também se manifestou favorável à revogação da prisão em parecer entregue ao Poder Judiciário na segunda-feira.

O acidente

Thiara Freire, de 33 anos, morreu após a van onde ela estava ter sido atingida por um carro de luxo na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. O carro envolvido na colisão era ocupado por Lenno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, modelo Evoque, atingiu a parte de trás da van, onde estavam 15 pessoas. Com o impacto da batida, a van capotou, e o automóvel acabou descendo uma ribanceira às margens da rodovia.

Thiara Freire atuava como gerente de serviços do Banco do Brasil em Santa Maria da Boa Vista.



