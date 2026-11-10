Léo da Bodega participa de show de Murilo Gun no REC'n'Play
Cantor olindense é convidado do projeto Gunzito no festival, nesta quinta-feira (12) no Bairro do Recife
O cantor Léo da Bodega participa como convidado especial do Gunzito, projeto musical de Murilo Gun, nesta quinta-feira (12), às 20h30, no REC’n’Play 2026.
A apresentação acontece no Palco Recife Cidade da Música, na Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife. O acesso é gratuito.
Criado por Murilo Gun, o Gunzito transforma ideias sobre autoconhecimento e filosofia em música. As composições passam por um processo criativo que utiliza inteligência artificial e ganham arranjos para apresentações ao vivo com um grupo de músicos.
A proposta mistura diferentes ritmos e combina música, humor e reflexões durante o show.
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ENTRE TRADIÇÃO E TECNOLOGIA
Da Rua do Amparo, no Sítio Histórico de Olinda, Léo teve contato com a cultura popular desde a infância.
Apadrinhado por Mestre Salustiano, aprendeu a tocar rabeca aos seis anos e foi caboclo de lança do Maracatu Piaba de Ouro, onde fez suas primeiras apresentações.
Mais tarde, o artista aproximou essa formação musical de gêneros como o rap, construindo um trabalho que transita entre as tradições pernambucanas e as sonoridades contemporâneas.
Essa mistura também aparece em seus lançamentos recentes. É o caso de “Telegrama”, releitura da canção de Zeca Baleiro que antecipa seu próximo álbum.
A apresentação faz parte da oitava edição do REC’n’Play, que acontece a partir desta quarta-feira (11) e segue até o sábado (14), ocupando diferentes espaços do Bairro do Recife.
Com atividades gratuitas, o festival reúne programação de tecnologia, criatividade, cultura e negócios, além de shows, oficinas e debates.
Serviço
Léo da Bodega no projeto Gunzito, de Murilo Gun
Quando: quinta-feira (12), às 20h30
Onde: Palco Recife Cidade da Música - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
REC’n’Play 2026
Quando: de quarta-feira (11) a sábado (14)
Onde: Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @recnplayfestival