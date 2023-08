A- A+

DENÚNCIA DE AGRESSÃO Léo do Coque é liberado em audiência de custódia após pagar fiança de 10 salários mínimos De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, Léo do Coque foi autuado por lesão corporal

O influencer pernambucano Léo do Coque, suspeito de agredir a esposa, a também influencer Gicely Rafaela, foi liberado após passar por audiência de custódia, em Maceió. Ele pagou uma fiança no valor de 10 salários mínimos, equivalente a R$ 13,2 mil. A suposta agressão, que aconteceu na noite de terça-feira (1º), foi denunciada por Gicely nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, Léo do Coque foi autuado por lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha. .

Leia também • Influencer Léo do Coque é detido em Maceió após suspeita de agredir Gicely Rafaela

Léo do Coque passou a noite na delegacia e foi levado a um fórum de Maceió na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com pessoas da equipe do influenciador, após a liberação, ele voltará ao Recife.

No Instagram, a mãe de Léo, Gina do Coque, comemorou a soltura do filho. "Glória a Deus, aleluia! Meu filho foi solto! A verdade venceu, Jesus é fiel na vida do meu filho. Ele está vindo para casa. Muito obrigado por milhares de mensagens que vocês mandaram. Leonardo está solto!", postou a influenciadora.

"Vocês não sabem a felicidade que eu estou, a felicidade de uma mãe que ama seu filho, que venera e faz tudo por ele. Eu mato e morro por ele porque ele se soltou. Jesus fez a obra na vida dele, porque ele é temente a Deus", completou Gina, que também agredeceu mensagens enviadas por seguidores.

Agressões

Léo do Coque é suspeito de agredir a esposa, a também influencer Gicely Rafaela, em um quarto de hotel na capital alagoana. Os dois publicaram vídeos nas redes sociais relatando as suas versões do episódio.

Os dois foram a Alagoas para participar de uma festa do influenciador Carlinhos Maia. Após a confusão, começaram a publicar vídeos relatando o caso. Gicely aparece pedindo socorro da sacada do hotel, dizendo que teria sido agredida por Léo e, para se defender, mordeu o braço do marido.

A influenciadora filmou as supostas agressões cometidas por Léo e compartilhou os vídeos em sua conta no Instagram. Ela disse que o marido a atacou e se feriu para acusá-la. Léo do Coque, também nos stories do Instagram, contou a sua versão dos fatos.

Veja também

São Paulo Sobe para 16 o número de mortes na Baixada Santista