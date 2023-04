Leões escapam de jaula durante apresentação de circo na China

A- A+

Dois leões fugiram da jaula durante uma apresentação de circo em Luoyang, na China. Os felinos estavam no espaço com dois domadores, que realizavam manobras com os animais durante o espetáculo.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível perceber os leões agitados, sem atender grande parte dos comandos dos profissionais, até que escapam por uma abertura nas grades.

O ocorrido deixou a plateia em pânico. Mesmo com o susto, os animais foram resgatados em segurança e ninguém ficou ferido.

Veja também

londres Raab, vice-primeiro-ministro britânico, renuncia acusado de assédio moral