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Educação

Letramento digital precisa vir antes de uso da IA, diz Unesco

MEC aprova diretrizes para uso da inteligência artificial nas escolas

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Os alunos também precisam aprender a identificar fontes confiáveis, científicasOs alunos também precisam aprender a identificar fontes confiáveis, científicas - Foto: Saeed Khan / AFP

A aprovação pelo Ministério da Educação (MEC) de diretrizes para a utilização da inteligência artificial (AI) na educação foi bem recebida por especialistas e instituições que trabalham com o tema. 

A norma proíbe o uso de IA para estudantes dos primeiros anos da educação básica e orienta sobre o uso da ferramenta por alunos do ensino médio e superior e a utilização ética e adequada pelos professores.

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Uma das organizações que ajudaram na elaboração do documento foi a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A coordenadora do setor de Educação da instituição no Brasil, Rebeca Otero, ressalta que um dos pontos principais da diretriz, que precisa ser observada pelas escolas, é o letramento digital dos estudantes. 

“Antes de usar a IA, o estudante precisa desenvolver o pensamento crítico sobre a ferramenta. Entender como a IA funciona, como ela busca as informações, a confiabilidade das respostas, para que ele possa fazer suas próprias checagens. Por isso, é permitido o uso no ensino médio, porque entende-se que ele já teve ou deve ter esse aprendizado”, diz. 

Rebeca aponta outros pontos que merecem atenção dos professores e alunos, porque podem representar um risco se não forem monitorados. Um deles é a atenção aos vieses das respostas dadas pela inteligência artificial. Se elas partem de uma análise racista ou discriminatória, por exemplo. 

Os alunos também precisam aprender a identificar fontes confiáveis, científicas. E ficar atentos à dependência excessiva da ferramenta. “A IA pode ser utilizada como apoio, mas a criação de um texto ou a resolução de um problema deve ser sempre do aluno”, diz.  

Proteção de dados
Outro aspecto que precisa ser observado pelas escolas, segundo a norma, é a proteção de dados dos alunos. Por isso, não é permitido inserir informações pessoais ou fotos dos estudantes, por exemplo, nas plataformas de IA. 

“Ao colocar a inteligência artificial nas escolas, é preciso preparar os professores e também toda a instituição de ensino. Não só para a IA, mas todas as tecnologias para impedir que haja uso inadequado, vazamento de dados, ou utilização de uma tecnologia por crianças muito pequenas”, diz Rebeca Otero. 

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